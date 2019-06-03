母愛偉大！鄧紫棋撞傷眼　媽媽願捐眼球

歌手鄧紫棋（G.E.M.）不時都會拍片分享生活點滴，呢日佢起身之後懶得化妝，於是就忽發奇想，大玩美圖軟件入面嘅美妝濾鏡，一次過試晒所有妝容畀大家睇！



一開始，G.E.M.就自爆其實面上有少少缺陷，就係佢左邊嘅眼皮上有一道疤痕，原來因為佢喺3、4歲嘅時候撞到眼，仲差啲傷到眼球，好在最後冇事，不過就間接令G.E.M.感受到母愛嘅偉大，佢說：「這裏我要讚頌一下我的媽媽，她當時就跟醫生說如果要捐眼球的話，她可以第一個捐給我，媽媽的偉大呀！」



之後終於入到正題，佢試勻超濃妝、雀斑妝、酒窩妝、韓妝等等各式各樣嘅特別妝容，就連電影角色「小丑女」嘅妝容都有，而G.E.M.全部都Carry得到，果然係形象百變。不過去到最後，G.E.M.就話最鍾意係自己嘅素顏，仲鼓勵一眾女生要對自己有自信：「只有在你接受自己，你愛自己的時候，人家才會愛你」。唔少網友都話其實G.E.M.唔使搞咁多嘢，因為佢素顏就已經夠晒靚！



網民有話兒：

HxN：棋棋姐素顏就很美了！眼鏡也蠻配

Alixxa Thxxg：素顏美到犯規！！！喜歡看你最自然的樣子

一生一世只想做xxxxx棋士：不用化妝了！！你本來就很美了！

Exxie Oxxma：紫棋說得對，真正的美麗從心開始，從心而發地愛自己