譚詠麟一秒入戲　麥家瑜讚袋錢落袋

「校長」譚詠麟今日推出新碟《音樂夏令型》，全碟收錄共6首合唱新歌，晚上校長帶同麥家瑜（Keeva）、趙浚承出席網上音樂直播節目宣傳，席間分別與二人唱出新歌《某月某日會OK》及《男人的浪漫》。



6個MV串連成微電影



受訪時，校長表示新碟是去年大碟《音樂大本型》的第二部曲，繼續跟素人音樂人合作：「收咗唔好少好歌今次用，所有合唱歌手都係我親自挑選，揀番啲啱佢哋角色、身份、情節嘅歌。」又指6首歌曲已拍畢MV，更邀請了多位藝人客串，6首MV串連起來會成一齣微電影：「自己喺入面身兼好多個角色，全部都係以過往電影飾演嘅角色做藍本。（以前你嘅MV都會有Kiss場口，今次都有？）冇喎！畀啲後生Kiss啦！（唔啱口味？）唔好咁講！係劇情冇需要啫！」Keeva接話是次跟校長合作獲益良多：「突破到自己，喺演戲上都大開眼界，本身我都易喊，但拍MV時要一秒由開心到要喊係好難，見到校長一秒喊到，真係袋錢落袋。」



有拖冇欠香港開騷



現正仍舉行巡迴演唱會的校長表示，兩星期後會去到瀋陽站，問到幾時回港開騷？他笑說：「有機會嘅，有拖冇欠！啲巡迴時間排到出年。」