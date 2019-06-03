唔受安心事件影響　馬國明北上搵真銀

藝人馬國明出席劇集《白色強人》首映會，馬國明稱劇集的製作大型，而且有野心：「唔係一般嘅醫療劇，除咗講醫生救人之外，仲有講醫療架構同有少少政治嘢。（對收視有期望？）我唔敢講，因為呢個唔係一般師奶劇，師奶可能未必對政治題材有興趣，TVB都可以拍唔同類型嘅劇，唔一定要target某啲觀眾，可以畀啲另類劇觀眾睇，我自己都好開心。」



希望胡鴻鈞快啲好



提到另一套劇集《降魔的2.0》，馬國明透露已拍畢自己的戲份，但之前拍劇受傷入院的胡鴻鈞則還要補拍其他鏡頭：「之前公司搵咗個替身代替胡鴻鈞同我拍，之後胡鴻鈞要補番啲大頭鏡頭，同埋有啲動作戲，當然要等佢好番。（你有冇去探佢？）有，佢好番好多。佢好正常，雖然佢撞到個頭，但思維冇事，不過佢成日嗌悶，因為成日喺張床，佢依家喺屋企好好多，希望佢快啲好番，我知補完戲之外，佢想搞自己嘅音樂，有好多計劃。」



叫大家手下留情



馬國明透露現時處休息階段，除了宣傳新劇外，還接洽了不少香港及內地登台的工作搵真銀。問到自從「安心事件」後，對他的外快工作有否影響？他坦言：「冇影響，向來都OK。（你有冇搵黃心穎？）我唔講喇！（之前話佢被追討賠償千萬？）公司都回應咗，而且呢啲我唔知，係公司先知。（會唔會去旅行？）唔會，因為中間接咗啲活動。（唔使散心？）冇乜嘢，我投入工作，希望大家手下留情。」