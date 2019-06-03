返老家開劇！陳芷尤校服Look引誘靚仔咀不停

踏入30歲的前無綫小花陳芷尤，自從與張振朗分手後，便返老家新加坡，疊埋心水拍當地網劇《神奇之吻》，在劇中除了會演男生外，更會不停有親吻鏡頭，幸好她目前感情未有着落，可以放低包伏去演，但笑言並未與男角咀出真感情。



現於新加坡為《神》劇開工的陳芷尤，雖然與家人分開，又沒有男友的慰藉，但不愁寂寞的她，可在劇中一嘗被竉感覺，擺脫性感形象之餘又有機會演女一，簡直是她事業上一個里呈碑。芷尤接受東網訪問稱：「我一直都有個夢想，希望自己有機會能演偶像劇。所以當我試鏡被選中演一個19歲的學生時，我真的很興奮。校園偶像劇距離我好像很遠了。所以我時刻提醒自己要保持一顆年輕的心，當然穿上校服演出是有幫助的，不知不覺把自己帶回學生時代。」



中途變性



《神》劇中芷尤演「金向南」角色，她表示是個很大的挑戰，不僅要演一個學生還要中途變「性」變男生、變性格。她說：「一個角色不同人物，所以演得很過癮。幸好我和第一次合作的中國演員馬昂的默契很好，所以減輕我不少壓力。（不停拍親吻鏡頭可有咀出真感情？）咁又冇。（尷尬？）剛開始會，後來都OK，我們只是青蜓點水啫！（有趣經歷？）我記得最有趣的一場戲是我剛變身後發現住在一個女生的身體裏，當時需要演出上廁所的動作，現場的男生都覺得我做得不像，都很熱心教導我男生上廁所正確的動作和表情，我真的大開眼界，還蠻尷尬好笑的。」