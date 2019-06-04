東方日報C1：挑機胡兆康　袁澧林：我係坑王

今期「文青女神」袁澧林 （Angela）為《我和星星有個約會》約粉絲決戰保齡球場，豈料遇上神秘嘉賓「保齡天王」胡兆康突襲，令女神又驚又喜。Angela信心爆棚向對方「挑機」，結果球球落坑，更被取笑做「坑王」，幸得大師傳授獨門心得，最後打出「全中」，總算不負眾望。



向來「仙氣」上身的袁澧林（Angela）今次完全沒保留，在人前展現活潑一面，應兩位「鐵粉」阿清與美斯邀請在保齡球場較量，原本自稱「高手」零難度的她，意想不到世界冠軍胡兆康突然踩場，即時被打亂陣腳，當堂怕醜兼O嘴變小粉絲。Angela見機不可失，不停叫對方使出真功夫，讓她從旁偷師，而胡兆康亦樂意向女神傳授必勝技巧。



讓賽照輸即詐型



在高人教路下，Angela打得有板有眼，不消一會竟膽敢向大師「下戰書」：「你教我嘅已經掌握晒，不如我挑你機啦，我哋打一局，香港冇人打得贏你，話唔定我就係打贏你嗰個。」見慣大場面的胡兆康點會被拋窒，欣然答應。為贏波Angela不惜提出讓Round賽，即胡每局只有一個機會，相反她就能補飛打兩球，認真唔公平。不過，胡兆康貴為世界冠軍，實力不容置疑，輕易打出「全中」，嚇得Angela球球碌落坑，被取笑是「坑王」，惟有全程以笑遮醜：「我只要贏到心目中嘅自己就得啦！」又詐型指對方沒有教她旋轉球。



High爆叻番次



到決勝局，胡兆康為令比賽變得更緊湊，再讓Round只打中5支，可惜Angela繼續打落坑，大師亦忍不住加強力谷，最後一球Angela全神貫注，而兩位粉絲亦集氣替偶像打氣，但她一樣戴定頭盔：「唔落坑就當贏啦！」終於創造奇迹打出「全中」，她開心得興奮跳高，再坐落地下狂歡，雖然以19比25落敗，胡兆康仍大讚她有進步：「開頭有少少甩轆，但慢慢記番個力， 打得OK嘅。」袁澧林食住上請求大師收為徒，他神回：「可以，得閒約出嚟玩。」



經過一輪激戰後，Angela將之前絕學傳授兩位粉絲，正如她所形容是「BB班」，但與他們打友誼波明顯自在很多，玩得興起矇眼、用左手同背面開波，刺激欠奉，爆笑有餘。事後她開心與粉絲互動，並說：「全個過程都好難忘，我係扮緊保齡球高手同佢哋過招，點知畀佢哋發現我係坑王！」



古裝仙女人氣北上



模特兒出身的袁澧林，2016年為ViuTV拍開台預告節目《We I U》，憑脫俗仙 氣形象，成功俘虜不少粉絲，更被封「文青女神」，廣告一個接一個的她，人氣十足，北上 發展拍的古裝劇《聽雪樓》近日播出，即被大批網民讚扮相有氣質，演技亦了得，身為第二主角的她完全搶晒女主角袁冰妍鋒頭。



被不少人視為偶像的Angela，本身的偶像是早已在內地紅爆的歌手王菲，她說：「佢到依家都係歌壇最頂尖嘅歌星，平時都係聽佢20年前嘅歌，亦會上網睇番佢啲MV 。」問到有機會碰見王菲或有機會跟對方合作會做甚麼？她笑說：「可能我連合照都唔會影，偶像同凡人係有距離㗎，哈哈！如果要幻想有機會合作，我都係想做番Fans角色，我一定會做得好好。」



粉絲的話



Hi，我係阿清，已經鍾意咗袁澧林兩年，仲記得第一次見面係籌備Fans Club。鍾意佢係因為睇到佢同Dear Jane拍嘅MV開始，同佢相處落覺得佢個人好率直，最鍾意佢夠真，成日癲癲喪喪咁。



Hello，我係美斯，最鍾意Angela傻更更成日笑，同埋佢成日會唔自覺郁身郁勢，做埋啲奇怪動作，真係好搞笑。當然佢最煞食、最吸引我梗係佢嘅文青Look啦！



麥明詩十優Miss 出口術等你



又有女神駕到《我和星星有個約會》，今次有請「十優港姐」麥明詩！麥明詩喺劍橋大學畢業，出咗名讀書叻，如果有佢教英文，咁就冇得輸喇！試諗吓，佢化身女Miss，用一口純正英式口 音喺度教書，真係想瘋狂同佢學英文㗎！大家都唔使得個諗字喇，呢個千金難求嘅機會，一直都等緊你，只要Email嚟ent. date@on.cc，你嘅文字充滿真誠與真心，就有機會被選中！



場地：雷霆保齡



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