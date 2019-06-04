慶生4連發！李榮浩連續5年零點祝福楊丞琳

台灣女星楊丞琳今日35歲生日，男友李榮浩激動到由踏正12點開始，連續發咗四條微博幫佢慶生，仲搞到「李榮浩給楊丞琳發了四次生日祝福」上咗熱搜第一位！雖然只係簡單一句「今天是我的女孩生日 生日快樂」，但網友都已經畀佢閃到盲，仲話重要嘅事情講三次，今次李榮浩講夠四次，可見幫女友慶生真係超級重要！雖然最後李榮浩刪咗前三條微博，留低唔係零點祝福嗰條，但其實由2015年開始，每逢楊丞琳生日，李榮浩都會準時零點發微博，而今次楊丞琳亦有成功截圖保留男友嘅零點祝福，仲冧爆留言：「零點的祝福。我收到了❤️」



此外，上年開始玩IG嘅李榮浩都有同時出Post，仲附上女友嘅可愛賣萌照，不過網友就要求過高，話佢IG嘅發文唔夠「準時」，楊丞琳即出面留言為男友護航：「一直在處理微博發文，導致打算兩個社群網站都零點整祝福我的他，害得IG沒有在零點時發出。微博當然更是沒有成功。這個突如其來的插曲，破壞了他守時的計劃。但是不管幾點發，甚至不發，我都知道他的祝福有多深～」



而楊丞琳自己都有分享捧住蛋糕嘅相，對住蛋糕許願嘅佢一面幸福。好友陳妍希凌晨亦喺微博晒相為楊丞琳慶生，而鍾欣潼亦有轉發呢條微博祝老友生日快樂。