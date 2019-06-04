Jay-Z成為史上首位10億美元身家Hip-hop歌手

美國流行樂壇天王Jay-Z向來出名身家豐厚，而財經雜誌《福布斯》（Forbes）昨日就宣布他成為音樂史上首位身家高達10億美元（約78億港元）的Hip-hop歌手。



現年49歲的Jay-Z出名「瓣數多」，收入來源除了來自音樂之外，他投資房地產、藝術品、出洋酒以及投資Uber亦令他豬籠入水！其中以他出產的香檳品牌Armand de Brignac收入最勁，高達3.1億美元（約24.2億港元）。 去年，《福布斯》公開的財富榜中，他與美國真人騷小富婆Kylie Jenner同排第5位。而21歲的Kylie亦已於今年3月成為10億美元身家的人士。



除了Jay與Kylie之外，多位荷里活名人亦有超過10億美元身家，其中包括前NBA球星米高佐敦（Michael Jordan）、名嘴奧普拉（Oprah Winfrey）、大導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）及「星球大戰之父」導演佐治魯卡斯（George Lucas）。其中魯卡斯的身家更高達54億美元（約421億港元）。

