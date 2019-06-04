疑與夜店洗黑錢　YG老闆楊賢碩疑毀滅證據

韓團Big Bang前成員勝利涉嫌為海外投資商安排性接待、參與性交易及挪用公款遭立案調查，而所屬前事務所YG亦涉嫌逃稅而被國稅廳調查，MBC節目《Straight》早前就披露YG社長楊賢碩亦捲入安排性接待疑雲，YG被指於2014年7月在夜店NB為兩名東南亞富豪提供性接待，安排了25名女性出席酒席，而楊賢碩與另一名YG藝人亦有在場。



而今日再有韓媒爆料指，在勝利經營的夜店Burning Sun今年初接連爆出暴力、性侵、毒品及逃稅等嫌疑後，楊賢碩疑曾在國稅廳展開調查前毀滅證據。韓媒指位於弘大的夜店NB在1999年開業，其後更擴張了NB1及NB2的兩個空間，YG旗下歌手曾在夜店內演出，而楊賢碩亦曾在夜店內打碟。而弘大NB的法律文件上，並沒有楊賢碩的名字。



至於位於江南的NB則於2004年開業，並於2015年1月改名為「土土歌謠」，而江南NB亦因為是楊賢碩所擁有而出名，不過在法律文件上，亦同樣沒有楊賢碩的名字，江南NB有4名老闆，其中包括著名舞團的團長A某、90年代歌手出身的B某及暴力組織出身人士。而在3月爆出勝利的夜店涉嫌逃稅後，楊賢碩所擁有的投資公司C.DNA被國稅廳調查，雖然弘大NB及江南NB與C.DNA並沒有關聯，但亦在國稅廳的調查範圍之內，估計是有內部告發者或在進行內部調查的過程中找到確實的物證。



而據指NB與楊賢碩之間是有持續的金錢來往，夜店的收入是以現金傳達給楊賢碩，有要求不公開身份的知情人士透露：「在夜店開業開始到現在，每次結算都會給楊賢碩傳達巨額現金，在2000年代初夜店的人氣不能與現在比較，過去給楊老闆傳達的現金額數非常之大。」而韓媒指楊賢碩在接受國稅廳調查前，疑曾毀滅證據，楊賢碩曾要求有關人士進行更換手機等的行為，試圖毀滅與Burning Sun有關的對話紀錄，亦為了迴避稅務調查而將夜店的帳簿全部更換，而因為楊賢碩並非夜店NB的老闆，他從NB方面得到的現金亦是不正常的交易，有洗黑錢之嫌，而如果楊賢碩並沒有將收益向稅廳申報，這亦會構成逃稅。



而現時弘大NB聲稱與楊賢碩並沒有關係，並指江南NB才是楊賢碩所有，對於將現金傳給楊賢碩，他們就表示強烈否認，而江南NB就未有回覆電話及訊息，楊賢碩則拒絕了記者的訪問邀請。