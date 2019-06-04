曾為前男友自殘　吳嘉熙做盡蠢事

歌手吳嘉熙（Cheronna）今日戴超現身電台宣傳親自作曲的新歌《無利可圖》，她表示昨天起身後發現生眼瘡，即刻去睇醫生，笑問是否偷看男友黃奕晨（Dixon）沖涼而生眼瘡？Cheronna大笑說：「係我沖涼望一望自己就咁！之後聽朋友講極速咁用雞蛋敷眼等佢快啲熟，之後就擠咗佢出嚟，之前痛咗兩日仲以為撞瘀咗隻眼。」



新歌係自己同好友寫照



她重提新歌是朋友的一段5年情寫照，一直被另一半折磨但都仍然「愛不釋手」：「收到份詞即刻畀佢睇，佢比我更激動！」她坦言上一段戀情跟好友的經歷相約：「但冇佢咁慘，對方都係出於好愛我，先做好多限制行為、好有佔有慾，我同佢一齊嗰兩年冇朋友，又搞到我媽咪好唔開心，傷害到身邊好多人。」不過她強調前男友並非壞人：「佢冇傷害我，但我會為求佢原諒傷害自己，瘋狂摑自己、揼牆、跪喺度又撼瘀咗個頭，呢啲咁蠢嘅行為係我自己自願話要做。」



吸取上一段戀情的「教訓」後，令Cheronna明白錫自己是最緊要，現時同男友維持健康關係：「自由度好大、溝通好重要，雖然相信度唔係100%，因為大家都係做呢行，但我哋係陪住大家成長、互相鼓勵。」