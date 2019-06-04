鷹眼脫嫌疑！謝婷婷囡囡生父身份曝光

謝婷婷秘密產女，其B女生父身份一直成謎，曾跟她傳緋聞的鷹眼則成為最大嫌疑人！東網收到可靠消息，在溫哥華華人圈傳出BB生父不是鷹眼謝洛美維拿（Jeremy Renner），而婷婷亦不是在美國生B，而是在溫哥華，BB父親其實是婷婷於溫哥華讀書時已認識的朋友，近年開始拍拖，男方家境相當不俗，令婷婷可以疊埋心水在加拿大湊B，有人更目睹她與BB的爸爸去溫哥華的「The Arbutus Club」出入，該會所的會員非富則貴，都是有米之人。



謝賢：佢搵到個好就開心



因婷婷的另一半非常低調，身為父親的謝賢（四哥）當然幫女兒保守秘密，曾經「Hea答」女兒在美國的他，當被記者問到婷婷真正生B地點是溫哥華，以及外孫女父親是當地的有錢人，未知是否因為「秘密」被揭穿，他即口窒窒地回應：「吓.....我唔知點回應喎！」問到是否女兒下了封咀令？四哥繼續支吾以對。問到對婷婷找到幸福，跟一個有錢又錫她的人在一起，會否戥女兒開心？他則回應：「總之，佢搵到個好就開心囉！」而婷婷的助手回應：「冇回應了。Thank You！」