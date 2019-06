絕世好爸！「雷神」宣布息影一年陪老婆仔女

近期先後有《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avegners:Endgame)與《黑超特警組:反轉世界》(Men in Black:International)上映的澳洲男星基斯漢斯禾夫(Chris Hemsworth)日前於訪問中自爆將休息一年唔拍戲,突然爆出暫時息影的消息,令粉絲大為驚訝!



35歲的「雷神」基斯近日接受《The Daily Telegraph》訪問時,自言計劃於家鄉拜倫灣休息,而他打算息影一年,Hold住事業發展的原因更加Warm到不得了,表示:「今年我應該唔會再拍任何嘢,我而家只係想留喺屋企陪仔女…佢哋而家喺非常重要嘅年紀,仲好細個,已經比以前更加知道我成日離開屋企!」基斯更表示7歲大女India Rose以前輕易就同「Daddy」講拜拜,但他現時離家時,女兒就會依依不捨,令他大感難過:「而家佢(India)係會(狂叫):『Papa!Papa!Papa!』佢以前唔會點叫我『Papa』! 」



基斯與比他年長7年的女星Elsa Pataky於2010年結婚,先後先下3個仔女,Elsa婚後減少工作湊仔女,而老公就專注搵奶粉錢,基斯亦曾於訪問中感謝老婆為家庭作出犧牲。至於憑「雷神」一角爆紅的他片約不斷,但亦未如一般紅星定居美國,反而堅持於家鄉居住,為家人與工作密密飛,不時被老婆於社交網分享為仔女落廚及陪玩的場面,被封「廿四孝爸爸」!



此外,基斯主演的《黑超特警組:反轉世界》近日有新海報出爐,而近日有傳他有望於《銀河守護隊3》(Guardians of the Galaxy 3)現身,導演James Gunn近期會先拍DC的新版《自殺特攻》(Suicide Squad),相信未有咁快開拍《銀3》,夾晒基斯暫休的計劃!