絕世好爸！「雷神」宣布息影一年陪老婆仔女

近期先後有《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avegners：Endgame）與《黑超特警組：反轉世界》（Men in Black：International）上映的澳洲男星基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）日前於訪問中自爆將休息一年唔拍戲，突然爆出暫時息影的消息，令粉絲大為驚訝！



35歲的「雷神」基斯近日接受《The Daily Telegraph》訪問時，自言計劃於家鄉拜倫灣休息，而他打算息影一年，Hold住事業發展的原因更加Warm到不得了，表示：「今年我應該唔會再拍任何嘢，我而家只係想留喺屋企陪仔女…佢哋而家喺非常重要嘅年紀，仲好細個，已經比以前更加知道我成日離開屋企！」基斯更表示7歲大女India Rose以前輕易就同「Daddy」講拜拜，但他現時離家時，女兒就會依依不捨，令他大感難過：「而家佢（India）係會（狂叫）：『Papa！Papa！Papa！』佢以前唔會點叫我『Papa』！ 」



基斯與比他年長7年的女星Elsa Pataky於2010年結婚，先後先下3個仔女，Elsa婚後減少工作湊仔女，而老公就專注搵奶粉錢，基斯亦曾於訪問中感謝老婆為家庭作出犧牲。至於憑「雷神」一角爆紅的他片約不斷，但亦未如一般紅星定居美國，反而堅持於家鄉居住，為家人與工作密密飛，不時被老婆於社交網分享為仔女落廚及陪玩的場面，被封「廿四孝爸爸」！



此外，基斯主演的《黑超特警組：反轉世界》近日有新海報出爐，而近日有傳他有望於《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy 3）現身，導演James Gunn近期會先拍DC的新版《自殺特攻》（Suicide Squad），相信未有咁快開拍《銀3》，夾晒基斯暫休的計劃！