Dear Jane西雅圖錄歌　Howie投訴被Tim虐待

樂隊Dear Jane今日現身電台宣傳新歌《碌架床》，四子表示早前遠赴西雅圖錄最新EP兼拍MV：「上年出啲歌好新潮，今次呢個Project玩懷舊，大玩50-90年代曲風嘅歌，所以就有5首歌，《碌》就係代表70年代。錄音都係錄Live，同監製邊彈邊錄一次過。（去到咁遠錄歌有好大Budget？）一次過錄晒5首仲慳錢，其實同喺香港錄差唔多。」成員Howie自爆食方面用得最多錢：「真係狂食，次次埋單都係驚一驚、嚇一嚇，唱片公司同事由鬧到放棄，但同成班同事出去食嘢，每餐飯都好似開生日會。」



主音Tim繼續為MV執導，問到MV會否富有懷舊味道？他指反而是重現代感。此時Howie投訴被導演「虐待」，令他有死的感覺：「4月嘅西雅圖好熱，但唔知Tim喺邊度搵到個雪山，仲以為會有幾凍，同Jackal、Nice成個白痴咁就咁着住普通波鞋，但一落車就喺雪地行半個鐘，凍到想斬腳趾！真係多謝Tim導演，唔知凍到咁誇張，覺得自己差啲死！（Tim着到全副武裝？）係，唔知點解佢淨係同化妝師、髮型師講，但冇同我哋講！」至於「加害者」Tim則在旁笑到笑不攏嘴，十分爆笑！問到「受害者」Howie可有計劃復仇？將「恨」變成推動力的他認真謂：「我會為咗復仇而去學做導演，下首歌我執導，叫佢去火山拍！」