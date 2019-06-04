入場人次破374萬　《上流寄生族》5日回本

韓國導演奉俊昊憑電影《上流寄生族》在《第72屆康城電影節》奪得最高榮譽金棕櫚獎，是首部在康城影展獲得該獎的韓國電影，而《上》片上月30日在韓國上映，已連續多日登上票房冠軍，昨日有38萬2,452人入場，累積入場人次已達374萬9,368人，而電影要有370萬人入場便可以收資平衡，代表電影上映5日便成功回本！而電影早於上映前，便有全球電影買家瘋搶，國際版權更狂銷至192個國家地區，認真厲害！



而《上》片今日公開最新預告，預告片由由宋康昊飾演的窮爸爸基澤一家開始，直至人氣新生代男神朴叙俊介紹窮二代基佑(崔宇植飾)進入富家庭為補習老師，以一個始作俑者身份登場，成為兩個家庭交織的契機。電影在康城影展首映的時候，不少記者指這是一個混合不同類型的電影，而單單看預告已經看到不同類型的交錯，先是喜劇再到懸疑，而導演早前接受訪問時表示：「對於滑稽劇這個形容詞，我現在既不肯定也不否定。我覺得這值得大家猜測。」現時所有釋出的物料當中都蘊含不少令人想像的空間，亦十分切合導演不希望大家外洩劇情的請求。

