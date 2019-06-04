獨霸愛女3日2夜！陳柏宇大呻：乜都要自己搞

歌手陳柏宇（Jason）化身湊仔公，攜8個月大的愛囡Abigail到電台做訪問宣傳新歌《金草莓》，Abi全程乖乖坐枱陪住Jason，更手執派台碟幫爸爸手宣傳，可愛度爆燈！Jason解釋因老婆符曉薇今早出埠工作，所以可以獨自同Abi朝夕相對足3日2夜，問到不用跟老婆爭囡抱好Enjoy？他反而表示：「冇得爭又唔同感覺，乜都要自己搞，好似氹瞓覺咁，起身得唔夠佢快，佢就會醒，所以依家都醒瞓好多。」Jason笑言明天會繼續帶Abi開工：「聽日長時間啲就可能要帶埋車仔，搵時間氹佢瞓覺。（有冇工作搵你哋一家三口？）暫時冇，但有搵BB，如果有工作都唔會抗拒。依家同老婆討論得最多嘅係，等個女7、8歲就會返加拿大讀書，到時我做『太空人』嘅機會都好大。」



提醒人三思而後行



至於講到新歌，Jason謂：「係講超級市場啲草莓，擺得耐到收舖就會自眨身價希望有人買，但最後都冇，用吸比喻大家唔好好珍惜本身有嘅嘢、唔好好把握機會，首歌想大家領悟細心留意自己面前嘅選擇，因為有好多盲點，唔好一睇到好就以為好，提醒自己細心啲，多啲時間去考慮做每一個決定。」



林二汶偷吃禮盒朱古力



另外，陳柏宇、林二汶及Trekkers成員Mike早前接受新城知訊台節目《We Love We Play》訪問，跟主持人占史暢談童年的往事和年少時的夢想。訪問中也邀請了陳柏宇女兒Abigail一同進行，四位主持人分別講述小時候成長的點滴。柏宇表示自己兒時「好易湊」，既能照顧自己，也能自己靜靜地看卡通片，不會隨便扭計；林二汶亦分享了以前新年時的趣事，由於小時候不能吃太多朱古力，所以每當看見禮盒裏的朱古力時，都會忍不住偷吃一粒，而吃過後更會把糖紙重新包裝放回禮盒中。二汶更笑指小朋友時的她以為該禮盒是能夠食用，最後才發現原來是送禮之用，但那時已經被她吃得只剩下三分之一了。