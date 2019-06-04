瓊瑤丈夫平鑫濤病逝　享年92歲

台灣著名作家、《還珠格格》作者兼出品人瓊瑤的丈夫平鑫濤於5月23日病逝，享年92歲。瓊瑤於社交網證實老公的死訊，並上載為亡夫舉行喪禮的情況，更以千字文寫下心中的悲痛，她說：「鑫濤，你解脫了！我，也放下了。從今以後，我要活得快樂，幫你把過去三年多的痛苦一起活回來。」



平鑫濤三年前因重度失智及中風住院，瓊瑤不想老公受插喉之苦，提出讓平鑫濤不再接受治療，但和3名子女意見不同，母子之間有分歧，結果平鑫濤繼續住院治療。平鑫濤病逝後，家人遵照其遺願，不發計文，不設靈堂，不舉行公祭及任何追慎儀式，簡單家祭後火化花葬。



瓊瑤社交網全文如下：



親愛的鑫濤：



今天，（2019年6月4日）我帶著我的兒孫，跟你的兒孫，我們一起遵照你生前的指示：「我走後，請不要發訃文，不要公祭，不要任何追悼儀式，不要收奠儀，不要做七……」以及你對喪葬的指示：「請將我在最短時間內火化……然後用灑葬方式，把我的骨灰灑到任何山明水秀的山林裡，萬一不能灑葬，就用樹葬……」我們一一遵守，只是，因為樹葬區人滿為患，我選擇了我自己的方式，花葬。所以，我們在陽明山的「臻善園」，我和你的兒子，鄭重的將你的骨灰，放進了花葬的墓穴。我帶了一籃牡丹和玫瑰的花瓣，捧了一束你生前最喜歡的黃色小蝴蝶蘭。我把花瓣灑在你的新塚上。雖然這不是花葬的禮儀，但我知道你愛花。



「三分離恨，二分塵土，一分流水。細看來，花落花飛，點點都是離人淚。」我改了蘇軾的《水龍吟》，灑花時，一直在心裡默唸著。你的兒孫和我的兒孫，都心平氣和的團聚在一起，詳和的看著我灑花，最後，因為天氣太熱，我本想一片片扯下的蝴蝶蘭，就整束的放在你的花塚上，在花瓣翩飛中，終於讓你詩意的長眠了。



我是從「高雄行」回到台北，才知道你又發燒了，大家怕影響我在高雄的活動，把你發燒的訊息隱瞞了我。何況你插管維生之後，三年多來，你曾數度發燒，在抗生素的治療下，也都度過了危機。所以連醫院都沒有認為很危險。我還寫了我的臉書，細述我的高雄之行。5月8日早上11點多，我忽然得到消息，你已經進了「加護病房」。我猝不及防，心痛萬分。立刻直奔醫院去看你，當時你雖然在許多維生儀器包圍下，情況還好。5月9日是我和你結婚40週年紀念日，我再去醫院，和你共度了一個「相對兩無言，默默不得語」的結婚週年。那時，我依然認為，有這麼多醫療器材輔助你，你還是會回到普通病房的。可是，在我內心深處，一直有個聲音，在反覆低語：「鑫濤，放手吧！不要再被這些管子和器具折磨了！」



然後，你在加護病房裡，時好時壞，我每天提心吊膽，停下手邊所有的工作。5月23日那晚，我正在吃晚餐，剛剛吃了一口飯，醫院打電話來說，你的情況急轉直下，可能要走了。我放下飯碗，和中維、可嘉、淑玲立即趕去醫院。你的女兒平珩已在加護病房裡，其他人都還沒趕到。我直接走到你的床頭，看到你罩著一個「人工甦醒球及面罩」，兩位護士小姐正在用手輪番捏著那球，把氧氣擠壓到你的口鼻中。旁邊的監視器上，你的心跳、呼吸、血壓……等數字不規則的跳動著。我看到那透明的面罩下，你張大著嘴，吃力的呼吸著，每一口氣，都好像用盡了你的力氣。我知道你終於要離去了。你不要的插管維生，終將結束了！剎那間，各種心情齊湧我的心頭：是喜？是悲？是痛？是愛？是解脫？是不捨……我不知道，但是，淚已盈眶。我低俯下頭，在你耳邊輕聲說：「鑫濤，我來了，我來了，我來了……我來送你了……」



一位好心的護士，搬了張椅子給我，並貼心的把我的手，拉進棉被裡，讓我可以握住你那還有餘溫，卻全然不能動的手。接下來三個小時，我就這樣握著你的手，一瞬也不瞬的看著你，我記得，我很沉默，偶然開口，就反覆說著：「快了！鑫濤，你以後不會再痛了，不會再痛了，不會再痛了……」我一邊說，眼淚又衝進眼眶，不想讓人看到我的淚，我數度把頭轉向旁邊的帘幔後面拭淚，哭什麼？我不是一直希望你能早日解脫嗎？



在那三小時內，我和你的相遇，相知，和五十幾年的相愛和彼此扶持，都在我眼前一一閃過。記得我拚命幫你打拚事業的時代，記得我們拍電影的時代，記得我們拍電視劇的時代，記得我們也曾數度面對事業的低谷和打擊，這些，連你的兒女都不知道……奮鬥，奮鬥，奮鬥……我們用了多少青春年華來奮鬥，終於小小有成。你曾經說你是一條只會工作的牛，直到碰到我這個織女，你才有了另外一半的生命。可是，我這個織女，從此為你的事業心，為你的成就感，為你那狂熱的工作態度，努力的配合你，早期寫作到手指破皮，後來打電腦到指紋磨盡。我從來不曾抱怨，你給我的愛，就讓我滿足了。



可是，你我都是二度婚姻，當初明明是你拚命追求我，長達16年。讓我受了多少委屈！這個社會，對婚姻的兩方，看法是不公平的。我一直對於詆毀我的言論保持沉默。沉默！鑫濤，最近我才領悟出許多道理。沉默是金，沉默是禪，沉默是淚，沉默是愛。沉默，更是「忍」！我忍了多少？天知地知，你知我知。尤其，因為我寫的書《雪花飄落之前》，主題就是用你我的故事，討論病人是否有自主權？有善終權？這本書引起軒然大波，你的兒女，因兩種不同認知的愛，跟我絕裂了。我能做的，依然是「忍」，忍是淚，忍是愛，忍是痛，忍是悲。到了你最後嚥氣的這一刻，我還在想，我們的相遇，是我的「命」？還是我的「緣」？或是我的「劫」？人生，不就是這三樣東西組成的嗎？



在那漫長的三小時裡，家人們一一到齊，平珩一直在向你報告：「爸爸！可嘉來了！爸爸，可柔來了！爸爸，平安在英國，不能來！爸爸，能來的，全部都來了！」我這時，才忽然驚覺，我問趕到的主治醫師：「醫生，這個『人工甦醒球』，如果不繼續擠壓，他是不是就走了？」醫生點頭說是的，說：「留他一口氣，為了等家人們到齊！」我這才環視陳家和平家的人，悲戚的氣氛籠罩著我們。在這一剎那，我心裡曾有的不平，委屈，憤怒……都悄然而逝。我問你的兒女：「那麼，我們讓爸爸安心的走吧！好嗎？」你的子女都點頭，我才對醫生說：「讓他去吧！」醫生示意護士放手。護士的擠壓剛剛停止，監視器上的數字，心跳瞬間歸零。我握著你的那隻手，變冷了！你在5月23日晚上9點8分走了！我很安慰，最後三小時，我一直握著你的手，如果我曾對你有怨懟，我也原諒你了！



鑫濤，你解脫了！我，也放下了。從今以後，我要活得快樂，幫你把過去三年多的痛苦一起活回來。你若有知，也會含笑於九泉吧！？至於那些對我們不瞭解的人，編出的各種故事，我也希望隨著你的去世，煙消雲散！讓我們用有愛的心，把過去一切的不快，都化為詳和。



安心的去吧！我相信你去的地方，是沒有病痛、沒有紛爭、沒有愛恨、沒有折磨、沒有矛盾、沒有報復、沒有貪婪、沒有嫉妒、沒有謊言……沒有一切貪嗔痴的地方！奔向那片美好的淨土吧！你九十二年的生命裡，也曾經有過很燦爛美好的日子。如果人有靈魂，讓那些美好陪著你，不好的，都隨著你的離去而消失。



你會永遠活在我記憶中。你還記得我寫的歌嗎？「也曾數窗前的雨滴，也曾數門前的落葉，數不清是愛的軌跡，聚也依依，散也依依！」鑫濤，聚也依依，散也依依！生也依依，死也依依！依依又依依，再見不可期！走筆至此，我又哭了，希望，這是最後一次為你流淚！你若有靈，保佑我在有生之年，只有笑，沒有淚，活得像火花。行嗎？好嗎？永別了！我愛！



你的妻子

瓊瑤（陳 喆 ）

2019年、6月4日