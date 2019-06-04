想挑戰做導演！李克勤自爆開騷從未真正享受

近日李克勤為內地時尚月刊拍攝封面，透過經典的黑白啡三色，詮釋「光、影與自己」的對話。出道三十年，仍然享受每一次做音樂時產生的暢快新鮮感，用更成熟的心智「Follow the light」，克勤說：「音樂就是我的娛樂，讓我開心的東西，雖然在做音樂的過程中會碰到很多不同難題，但依然因為喜歡音樂而覺得幸運，再難也覺得充滿樂趣。」



早前推出的新歌《你是我的大明星》將會收錄於六月尾推出的國語碟，亦是他第一次與民族搖滾樂隊「杭蓋樂隊」合作，希望每個人都能像「紅日之火」般在自己的行業裏發熱發亮、做自己行業裏的大明星。更說希望自己未來能成為一名導演：「如果你沒有夢想，就如同人生迷失了方向。無論結果如何，享受為目標努力拚搏過程才是最重要的。」



訪問中提到克勤出道多年，在樂壇的成績有目共睹，但他卻說：「出道三十年，我在很多地方都開了演唱會，卻好像都沒有真正去享受過的感覺。」他指隨着年紀愈來愈大，讓他更加懂得怎麼去珍惜。對於接下來的《李克勤慶祝成立30周年世界巡迴演唱會》，他表示會更加珍惜每一首歌，享受每一個陪伴他一起成長的粉絲送他的掌聲。