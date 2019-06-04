畀詹秉熙老婆鬧大眾坑渠　顏仟汶出聲明絕交

與詹秉熙「剪不斷理還亂」的顏仟汶突然發聲明，表示受到詹秉熙及其太太電話騷擾，故決定與詹秉熙絕交，更不排除向法庭申請禁制令。



顏仟汶接受電話訪問，問到事件由來？她說：「早前有報道話我同詹秉熙食飯，其實當日我同咗詹秉熙講過有呢件事，佢當時一家四口喺馬來西亞玩緊，我叫咗佢同老婆講聲，點知佢冇講，到幾日前有人Send段新聞畀佢老婆睇，佢老婆好嬲，今朝仲Whatsapp錄音爆粗狂鬧我，鬧我係大眾坑渠，說話難聽到不得了！我好擔心自己人身安全，所以決定發呢個聲明。」對於因一個誤會而與友人絕交，問到會否覺得可惜？她說：「冇架喇！呢個係最好方法去澄清我哋關係，咁係最好架喇！」她表示正尋求律師建議，衡量是否需要報警及向法庭申請禁制令。



現年48歲的顏仟汶與80年代無綫小生詹秉熙年前上契，去年卻傳出已婚30年的詹秉熙搭上失婚「契妹」顏仟汶，還被拍得於元朗密會時搭膊翹手雨中漫步，男方及後展示與太太一家四口合照闢謠，而最近有傳詹秉熙決定離婚，但他以短訊回覆作出否認。早前兩人被拍到在九龍城歎日本菜，男方夜訪女方屋企，當時顏仟汶表示兩人只是好朋友，並解釋：「佢搭我買淘寶，嗰晚嚟攞嘢啫！」又指即使對方離婚，亦暫時未有想過更進一步，因為「Timing唔啱」。顏仟汶於社交網留言：「Sorry！做朋友都有底線，就此拜別。絕交係最好嘅方法！」



聲明如下：



「本人顏仟汶，近日受到詹秉熙及其太太詹翟秀萍電話騷擾，指控有關介入其婚姻問題。本人特此作出聲明：

1.本人和詹秉熙是同業同行的同事關係。

2.過去，現在和將來，詹氏夫婦婚姻出現任何變化或關係，與本人無關。

3.本人不願與詹秉熙先生於工作上，再有任何合作。

4.本人日後如再受到任何來自詹氏夫婦騷擾，誣捏或誣告，必會採取法律行動。

5.由於人生安全及日常生活受到嚴重影響，本人將考慮向法庭申請禁制令，禁止詹氏夫婦接觸本人。

6.為免令人再有誤會，由即日起，本人與詹秉熙絕交。」

