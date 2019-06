同粉絲慶生　泰國小鮮肉Singto下月28號來港

憑泰劇《一年生》的出色演技上位的「小鮮肉」新生代人氣泰國男演員Singto(獅子),近日出演人氣熱播劇集《他在清明來看我》,而約早前與一眾主角到台灣宣傳該劇後,Singto將會在7月28日單拖來港,舉行首場個人見面會《SINGTO 1ST FAN MEETING IN HONG KONG》,在25歲生日當天開辦見面會和各位粉絲一同慶生。



目前就讀曼谷大學傳媒系四年級的Singto,雖然工作繁忙但仍然兼顧學業,堅持每週一至週四上學、周五至周日才進行演藝工作,可說是模範生一名。而在走紅後,Singto雖然一直各地奔走,但仍繼續兼顧學業,還經常拿到學校的獎學金,更成為曼谷大學的獎學金代言人。



而Singto除了在學業上獲得認可外,亦一直樂於挑戰自己,擁有甜美聲線的Singto在努力練習後,近日更翻唱了主演的泰劇《他在清明來看我》的主題曲《讓愛現身》,令粉絲們都十分驚喜,也很期待Singto在《SINGTO 1ST FAN MEETING IN HONG KONG》上即場獻唱。



今次《SINGTO 1ST FAN MEETING IN HONG KONG》是Singto首次舉行個人粉絲見面會,Singto更特別為香港粉絲送上合影、拍手及簽名明信片等粉絲福利,和大家零距離接觸!