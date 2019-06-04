同粉絲慶生　泰國小鮮肉Singto下月28號來港

憑泰劇《一年生》的出色演技上位的「小鮮肉」新生代人氣泰國男演員Singto（獅子），近日出演人氣熱播劇集《他在清明來看我》，而約早前與一眾主角到台灣宣傳該劇後，Singto將會在7月28日單拖來港，舉行首場個人見面會《SINGTO 1ST FAN MEETING IN HONG KONG》，在25歲生日當天開辦見面會和各位粉絲一同慶生。



目前就讀曼谷大學傳媒系四年級的Singto，雖然工作繁忙但仍然兼顧學業，堅持每週一至週四上學、周五至周日才進行演藝工作，可說是模範生一名。而在走紅後，Singto雖然一直各地奔走，但仍繼續兼顧學業，還經常拿到學校的獎學金，更成為曼谷大學的獎學金代言人。



而Singto除了在學業上獲得認可外，亦一直樂於挑戰自己，擁有甜美聲線的Singto在努力練習後，近日更翻唱了主演的泰劇《他在清明來看我》的主題曲《讓愛現身》，令粉絲們都十分驚喜，也很期待Singto在《SINGTO 1ST FAN MEETING IN HONG KONG》上即場獻唱。



今次《SINGTO 1ST FAN MEETING IN HONG KONG》是Singto首次舉行個人粉絲見面會，Singto更特別為香港粉絲送上合影、拍手及簽名明信片等粉絲福利，和大家零距離接觸！