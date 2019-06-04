三哥率隊爆槍戰　衛詩雅掹槍唔夠陳家樂快

藝人衛詩雅、陳家樂與苗僑偉（三哥）早前合作拍攝寰宇電影，三人飾演警務人員，而詩雅與家樂是三哥的下屬，當中不乏刺激槍戰場面。其中一幕三哥率詩雅及家樂等人深入虎穴，爆發連場槍戰，氣氛緊張，他們入到屋內發現背脊插滿針筒的喬寶寶。鏡頭前大家表現認真，不過鏡頭後詩雅與家樂玩鬥快掹槍，但詩雅明顯慢半拍有多，非常搞笑。



經常飾演警務人員的三哥笑問兩人覺得他的表現如何？他們都大讚對方好嘢及好勁，三哥就反讚兩人：「你兩個梗係勁，一個靚仔，一個係小辣椒，咪睇佢（衛詩雅）細細粒，唔係講笑，好狠！」



對於被三哥封為「小辣椒」，詩雅坦言大感開心：「因為佢睇到我好辣嘅一面，我之前拍戲都比較斯文，今次係幾好嘅嘗試，畀到呢個印象佢都係成功。至於家樂當然靚仔，全香港都覺得佢靚仔，係男神。」她又指跟三哥合作獲益良多，因為她與家樂都甚少拍動作戲，三哥就成為兩人的模仿對象：「三哥每個開槍動作都好有型、好靈活，有一樣佢好犀利，好多時候我哋開槍會眨眼，但三哥唔會，佢好定，呢樣要向佢學習，動作方面佢好有型，每次到佢拍嘅時候，我哋都會衝埋個Mon去睇。」