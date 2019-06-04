被批異地戀　何天兒：要嚟都擋唔住！

藝人何天兒（Lily，前名何傲兒）大騷白滑長腿出席排球比賽直播活動，同場還有組合Super Girls成員Yanny、李麗珊及鄺芷凡。以「新身份」現身的Lily坦言一直都想改名，故特意尋求師傅幫忙，最後揀選「天兒」為新名：「因為『天』筆劃簡單，希望所有嘢都順順利利，冇話特別希望得到啲咩，做藝人都係靠自己努力。（改咗名有咩改變？）係一個新開始，改完喺工作上都有成長咗。（習慣啲人叫你新名？）都習慣，無論啲人叫我『何傲兒』定『何天兒』我都會應。」



Lily指剛完成一部內地電視劇，最近又經常做「空中飛人」來回內地及香港：「拍吓啲視頻，一開工就長時間工作，雖然好辛苦，但一切都值得，最近仲有幫網上平台拍攝介紹香港地方嘅片，令我對香港都加深了解。」講到之前有相士批算Lily會發展異地戀，問到可有「收穫」？她笑說暫時未遇到：「隨緣啦，唔會抗拒，但暫時以工作為主，我覺得自己會遲婚。（接受Long D戀愛？）未試過唔知接唔接受到，但要嚟都擋唔住。（上一段戀情係幾時？）好耐啦！（依家有追求者？）睇唔到，哈哈！」