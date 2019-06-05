同陳燿璋戀情見光死！何艷娟繼續富貴住豪宅

現年27歲、2014年香港小姐季軍何艷娟，早年與擁有30億身家的澳博營運總裁吳志誠發展「爺孫戀」，二人更於去年結婚，進身闊太行列，可惜婚姻只維持八個月便玩完。她上月單方面宣布離婚後，未幾便傳出與身家豐厚、已故知名教育家陳樹渠的長子陳燿璋拍拖，不時被拍得出雙入對，可惜相戀短短日子已閃分！回復單身的何艷娟近日雖然沒有另一半陪伴，但依然繼續富貴不時與母親外遊，還乘飛機趕回港拍攝處境劇《愛．回家之開心速遞》。



如常開工 有講有笑



何艷娟前日由司機接送往電視城開工，但為免張揚而未有叫司機為她開車門，落車後急步入內拍攝。劇中飾演「龍作蜜」的她，全程沒受離婚及甩拖影響心情，期間與同場的陳偉琪及岑杏賢等有傾有講又自拍，眾人亦甚為識做，未有提及其感情事。工作完畢後，她即由司機接載返回麥當勞道寓所，有指這間價值四千萬港元的豪宅是吳志誠婚前給何母的聘禮。



昨日（4日），何艷娟又與母親出動，由司機接往灣仔入境處辦理身份證事宜，坐於一旁等搞手續時引來不少注目，表現避忌的她不時低下頭，最終逗留約半小時便與母親返回寓所。



問到何艷娟開工時心情如何？陳偉琪表示與對方只合作一場戲：「都係群戲，同佢冇乜特別傾其他嘢，主要傾劇本，覺得佢表現專業。」同場的岑杏賢亦表示大家拍得好開心：「因為龍家齊人，仲一齊食Tea！我本身唔太識佢，開工見佢冇特別唔同，大家有講有笑。」