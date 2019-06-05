律喜掌財政權　老公崔珉煥月拎唔夠4千蚊

韓國樂隊FT Island的26歲成員崔珉煥與女團LABOUM的21歲前成員金律喜，前年9月爆出戀情，去年初透露已註冊結婚，而律喜於去年5月誕下男嬰，於10月補辦婚禮，二人最近透過節目《做家務的男人們》公開新婚及湊仔生活。



而律喜最近為雜誌拍攝寫真，受訪時大談與老公的相處之道，她回想起與崔珉煥的第一次見面：「係我積極追求，當時老公好Cool，好似毫不關心咁，但反而咁樣令我覺得佢好有魅力。」她又指第一次約會時，崔珉煥是穿着運動服出來，但依然覺得對方好有型。律喜指知道自己未婚懷孕當時，崔珉煥叫她一定要把孩子生下來，令她十分感動，她最希望BB可以似爸爸：「唔使似我，我希望佢個樣、性格同才能等等都似老公。」



談到與外父及外母在同一幢樓居住，律喜就指他們對待自己如女兒一樣，又自爆廚藝麻麻：「囝囝都話我整嘅嘢唔好味。」而律喜透露是由她管理財務：「依家我哋都好節儉，我會每個月畀50萬韓圜（約3,370港元）老公做零用。」



律喜表示至今也與老公以敬語對話：「會覺得更加尊重彼此，我哋鬧交時，一定會係老公先道歉，我覺得嗰時嘅佢好可愛，嗰時佢埋嚟氹番我的話，嬲嘅感覺就好快冇晒。」而律喜又指想生第二胎，並希望第二胎是女，歌手出身的她表示雖然演出時很幸福，但做歌手時也經歷了很多困難的事，所以最後才決定退團，所以現在回想起當時放棄當歌手，也不會感到後悔。