東方日報C1：謝婷婷B女生父係溫哥華富家子

現年36歲的謝婷婷日前突然宣布已做媽咪,由於她沒有公開BB父親的身份,曾跟她傳緋聞的荷里活影星「鷹眼」 謝洛美維拿(Jeremy Renner)頓成最大嫌疑人物,但原來BB父親另有其人,是婷婷讀書時已認識的溫哥華富家子,而她亦是於當地生B!



藝人謝婷婷日前突然於社交網報喜,宣布已為人母,誕下B女,並上載一張被B女手仔捉着手指的「合照」,用英語留言:「You are my brightest light ! #love of my life#happy 100 days#babygirl」,指女兒出生100天,一生 最愛的女兒更是其生命中最耀眼的光輝。



由於婷婷沒有透露B女爸爸是誰以及身在何處,故引起不少揣測,近年跟她傳過緋聞的荷里活影星「鷹眼」謝洛美成為最大嫌疑人,亦因他於美國洛杉磯居住,故有指婷婷是在美國生B。不過,本報昨日收到可靠消息,在溫哥華華人圈已廣傳「真相」,婷婷是在溫哥華生B,而女兒的父親其實是她於當地讀書時期已認識的朋友,近年二人才開始拍拖,男方家境相當不俗,家住溫哥華豪宅區,故她可以疊埋心水專心湊B!有人更目睹婷婷與BB爸爸於溫哥華的The Arbutus Club出入,該會所設施豪華,守衞森嚴,會員非富則貴,相當高級!



守秘多時 謝賢戥女兒開心



由於另一半非常低調,婷婷不想影響對方的生活,所以沒有公布他的 身份,並下了「封嘴令」,家人、朋友都不得洩露半點風聲,父親謝賢當然 「遵命」,幫女兒力保秘密,曾經「Hea答」婷婷在美國的他,昨日被記者問到婷婷真正生B地點是溫哥華,以及外孫女父親是當地有錢人時,未知是否因「秘密」被揭穿,見慣風浪的謝賢竟然口窒窒回應:「吓……我唔知點回應喎!」問到婷婷是否下了封嘴令?他繼續支吾以對,當問到婷婷找到幸福,跟一個有錢又錫她的人一起,會否替女兒開心?他說:「總之,佢搵到 個好就開心囉!」至於婷婷的助手則回覆:「冇回應了,Thank You !」



雖然婷婷花了不少功夫防洩密,但都百密一疏,今年1月,她曾與一隻啡毛狗狗合照,該隻愛犬亦在她關注的「mr.francois604」IG帳戶出現,據知,婷婷的另一半與她同樣愛心爆棚,超喜歡寵物,故男方特別開了名為 「Mr.Francois」的IG帳戶來分享狗狗的照片。



汪明荃知契女拍拖



另外,婷婷契媽汪明荃前晚到電視城錄影節目,升呢契婆的她表示比傳媒早一步獲知喜訊:「婷婷有話畀我知,但冇畀相我睇,都想睇吓BB,睇佢幾時返啦,佢都唔喺香港!(你一早知婷婷生女?)之前已經知,都有啲意外驚喜,始終咁大個,佢一向都有拍拖。(但冇公開戀情!)呢啲好私人唔使公開。(比謝賢更早知道?)我同契女幾Close嘅,後生處理有自己一套,都恭喜佢。(送咩畀契孫?)要見到先,未諗到。」



而昨晚汪明荃再錄影節目,對於有指婷婷BB的父親是其溫哥華的朋友,汪明荃說:「我唔清楚,佢冇講我就冇問,冇見過佢男友。(傳佢係有錢人!)佢開心就得啦!錢唔係大問題,最緊要個人。」