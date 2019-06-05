東方日報C1：謝婷婷B女生父係溫哥華富家子

現年36歲的謝婷婷日前突然宣布已做媽咪，由於她沒有公開BB父親的身份，曾跟她傳緋聞的荷里活影星「鷹眼」 謝洛美維拿（Jeremy Renner）頓成最大嫌疑人物，但原來BB父親另有其人，是婷婷讀書時已認識的溫哥華富家子，而她亦是於當地生B！



藝人謝婷婷日前突然於社交網報喜，宣布已為人母，誕下B女，並上載一張被B女手仔捉着手指的「合照」，用英語留言：「You are my brightest light ！ #love of my life#happy 100 days#babygirl」，指女兒出生100天，一生 最愛的女兒更是其生命中最耀眼的光輝。



由於婷婷沒有透露B女爸爸是誰以及身在何處，故引起不少揣測，近年跟她傳過緋聞的荷里活影星「鷹眼」謝洛美成為最大嫌疑人，亦因他於美國洛杉磯居住，故有指婷婷是在美國生B。不過，本報昨日收到可靠消息，在溫哥華華人圈已廣傳「真相」，婷婷是在溫哥華生B，而女兒的父親其實是她於當地讀書時期已認識的朋友，近年二人才開始拍拖，男方家境相當不俗，家住溫哥華豪宅區，故她可以疊埋心水專心湊B！有人更目睹婷婷與BB爸爸於溫哥華的The Arbutus Club出入，該會所設施豪華，守衞森嚴，會員非富則貴，相當高級！



守秘多時 謝賢戥女兒開心



由於另一半非常低調，婷婷不想影響對方的生活，所以沒有公布他的 身份，並下了「封嘴令」，家人、朋友都不得洩露半點風聲，父親謝賢當然 「遵命」，幫女兒力保秘密，曾經「Hea答」婷婷在美國的他，昨日被記者問到婷婷真正生B地點是溫哥華，以及外孫女父親是當地有錢人時，未知是否因「秘密」被揭穿，見慣風浪的謝賢竟然口窒窒回應：「吓……我唔知點回應喎！」問到婷婷是否下了封嘴令？他繼續支吾以對，當問到婷婷找到幸福，跟一個有錢又錫她的人一起，會否替女兒開心？他說：「總之，佢搵到 個好就開心囉！」至於婷婷的助手則回覆：「冇回應了，Thank You ！」



雖然婷婷花了不少功夫防洩密，但都百密一疏，今年1月，她曾與一隻啡毛狗狗合照，該隻愛犬亦在她關注的「mr.francois604」IG帳戶出現，據知，婷婷的另一半與她同樣愛心爆棚，超喜歡寵物，故男方特別開了名為 「Mr.Francois」的IG帳戶來分享狗狗的照片。



汪明荃知契女拍拖



另外，婷婷契媽汪明荃前晚到電視城錄影節目，升呢契婆的她表示比傳媒早一步獲知喜訊：「婷婷有話畀我知，但冇畀相我睇，都想睇吓BB，睇佢幾時返啦，佢都唔喺香港！（你一早知婷婷生女？）之前已經知，都有啲意外驚喜，始終咁大個，佢一向都有拍拖。（但冇公開戀情！）呢啲好私人唔使公開。（比謝賢更早知道？）我同契女幾Close嘅，後生處理有自己一套，都恭喜佢。（送咩畀契孫？）要見到先，未諗到。」



而昨晚汪明荃再錄影節目，對於有指婷婷BB的父親是其溫哥華的朋友，汪明荃說：「我唔清楚，佢冇講我就冇問，冇見過佢男友。（傳佢係有錢人！）佢開心就得啦！錢唔係大問題，最緊要個人。」