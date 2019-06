《第11屆奧斯卡州長頒獎禮》將於10月27日舉行,得獎者名單率先公布,71歲美國原住民男星Wes Studi是其中一名獲奧斯卡榮譽獎的得獎者,成為首個獲奧斯卡殊榮的美國原住民。Wes曾參演電影《與狼共舞》(Dances with Wolves)、《最後的摩根戰士》(The Last of the Mohicans)與《阿凡達》(Avatar)等。Wes於社交網站留言致謝:「我深感榮譽與謙卑。我終於有機會可以說:我想多謝學院……」



其他得獎者包括曾獲4次奧斯卡提名的美國導演大衞連治(David Lynch)、美國女星珍娜戴維絲(Geena Davis)、與意大利女導演Lina Wertmuller。