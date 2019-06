39歲藝人張美妮在社交網宣布B女出世,正式由美妮姐姐變美妮媽媽!她晒出一家三口的相片,抱着B女的她和老公鼻貼鼻,畫面溫馨!她留言:「我們的寶貝女出世了!同大家介紹佢嘅乳名叫笑咪咪,因為佢一出世就成日都笑咪咪,連醫院啲姑娘都咁講吖!有佢喺度令到我同老公都感到非常喜悅、開心、溫馨,真係成日都笑咪咪吖!乖女~Welcome to our family! We love you」一家人笑咪咪,咁就最開心喇!



張美妮接受東網訪問,她表示B女出世時六磅多,坦言本身定了開刀日子,但就早了一天作動,她說:「好在一早已經準備晒,作動咪入院囉!去到醫院時,護士都有問我諗住開刀定自己生,我話試吓先,想試吓個感覺,感受吓陣痛,不過當開到一度時,我已經頂唔順,最終都係開刀!」美妮表示已出院回家三天,而「笑咪咪」都好乖及好配合,她說:「依家餵緊人奶,佢都好聽話,老公都好叻,喺醫院時我負責餵奶,佢就幫手掃風同換片,姑娘都讚佢叻。」問到老公KK見到「愛人」是否很冧?美妮說:「係呀!佢同個女一樣,成日都笑咪咪囉!」