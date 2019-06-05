細佬結婚！容祖兒送禮三連擊

天后容祖兒細佬今晚舉行婚禮，祖兒身穿黑色貼身大露背長裙現身，提到之前已送了樓給細佬的她，問再有送咩畀細佬？她說：「酒席，同埋細個已經送咗隻錶畀佢，叫佢第時結婚戴，今日佢就戴咗。」



講到榮升大姑奶的心情，她說：「多咗一個特別嘅身份唔識點形容，今晚參加個Party，成個婚禮都係由細佬佢哋一手一腳策劃，佢話唔使我幫手，佢成熟處理得好妥當，我尋晚心情都冇話特別激動，不過就開心，呢個小朋友我由細睇到佢大，到佢今日成家立室，覺得好感動，佢終於大個仔，好大嘅高興，佢可以搵到一個人生嘅伴侶。」問到斟茶時可有感動到喊？她說：「有啊，大妗姐叫我講祝福說話，我就同細佬講要互相愛護、互相照顧，我都冇講啲乜但已經有啲眼淚，就係血濃於水嘅感覺。（唔捨得？）又唔會，係多咗個屋企人，佢會令家庭愈嚟愈強大，最好有咁大得咁大。」她又謂媽咪都很開心：「最開心佢哋搵到一個人互相照顧，媽咪又放心。」



她表示今晚筵開20多席：「唔算好多，但由細嘅場地轉去大嘅場地，本身諗住簡單啲，但唔掂，所以去大啲。」她透露好姊妹Twins不在香港，關智斌剛收工趕來，公司同事都有來，因他們由細睇住細佬大，及一些親戚朋友。問可會上台唱歌？她說：「冇呀，我迫細佬表演佢唔肯，佢話好大壓力，我覺得我今日唔出聲好啲，靜心感受婚禮喜悅。」問到今晚可會不醉無歸？她說：「一滴不沾，因為啱啱好番，我唔使飲酒都可以好High㗎。」

