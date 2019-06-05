譚杏藍扮茉莉公主　你話似唔似？

迪士尼真人版電影《阿拉丁》（Aladdin）近日喺香港上映，令唔少女士紛紛都扮「茉莉公主」，當中台灣舞王羅志祥嘅女友周揚青之前都神還原，被網友大讚佢扮得夠似！身為本地薑嘅歌手兼KOL譚杏藍（小花），都加入呢個偽妝系列，平時喺網上教化妝教到出晒名嘅佢，應該對佢嚟冇難度，點知…見佢一嚟就落重光影同陰影，打造番個輪廓，話晒要扮外國人，所以要落重陰影突出番！咁樣都未夠，畫埋上下眼線加強個感覺，令佢自己都唔忍唔住笑，好耐都冇畫下眼線，最後整埋個眼影同胭脂等等，咁就搞掂！



但係望落唔少網友都話唔多似，話眼妝同鼻影都唔太OK，但亦有網友力撐佢，話人冇完美，唔會化乜似乜，所以小花拍完條片都估到大家會點批評佢，所以佢戴定頭盔，講到明今次係失敗純娛樂版本，仲自己P圖希望件事可以似番少少，難得EQ仲咁高，話下次一定會化得好啲！



網民有話兒：

bxxxong3xx3：睇慣你白雪雪 見你黑咗好唔慣，NO！！！

exxyuxn：我諗有少少關條眉同陰影，所以先唔似。

Eunxxe Yx Lx：似唔似茉莉公主就見仁見智，但也好欣賞小花妳同製作團隊花時間拍呢條化妝片出嚟。

manxxi hx：好似污糟咗