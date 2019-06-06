馬國明挑戰難度！郭晉安起革命醫院打硬仗

無綫劇集《白色強人》將於六月十日起逢星期一至五、晚上九時三十分於翡翠台播出，此劇由郭晉安、馬國明、李佳芯、唐詩詠擔綱演出，飾演醫院副院長的郭晉安一心推行醫療改革，與保守派院長姜大偉大鬥法，身為神經外科大國手的郭晉安，為改革不惜以手術作籌碼，角色亦正亦邪。首次拍攝醫療題材劇集的安仔坦言：「最困難嘅地方係劇本好真實，要求演員有一個真實嘅醫生感覺，手術場面要做到好精準。」難怪劇中的醫療場面被讚譽為歷來最逼真，由手術室到醫療器材也一絲不苟，拍攝期間有超過四十多位醫務人員作出協助、指導。



陷入三角關係



郭晉安與「流氓醫生」馬國明於劇中既是好友，也是敵人，時而針鋒相對，時而惺惺相惜，馬國明說：「角色唔係追求金錢、名譽、權力，仁心仁術，難在太平淡好難吸引觀眾，監製今次叫我向高難度挑戰。」馬國明指挑戰大拍得過癮，故事宏觀講述醫療改革，有別於外間所稱為的「師奶劇」。



馬國明劇中更與唐詩詠、李佳芯兩位「視后」有三角關係，認真好艷福，他說：「同唐詩詠好耐冇合作，大家都大個咗，佢今次係一個好硬淨嘅急症室醫生。」馬國明笑指雖然過去拍過《On Call 36小時》系列，但今次轉了心胸外科，要重新學習做醫生。而李佳芯飾演的醫生從與馬國明爭上位，到後來漸生好感，不過她與詩詠亦是好姊妹，三人關係糾結難解。



張曦雯傾慕安仔



前華姐張曦雯在劇中演醫生，一直傾慕上司郭晉安，不惜與父親姜大偉為敵，她笑說：「戲外我都好崇拜安仔，好信任佢畀我嘅意見，好似我嘅老師咁，同角色有啲相似。」張曦雯指監製羅永賢要求很高，希望演員能演繹出一個專業醫生的模樣，對她來說很大挑戰，她說：「好多謝監製畀咁多挑戰我，佢係第一個搵我拍劇《律政強人》嘅監製，睇住我成長。自己講嘢聲線比較柔弱，但係醫生講嘢就要好有權威、肯定，所以要注意語氣方面。其他演員要講好多英文嘅專有名詞，都有問我點發音，反而我嗰啲專有名詞係中文，對我嚟講好難。」



而黃嘉樂是郭晉安的徒弟，與張曦雯屬同一組，郭晉安會利用嘉樂是首富之子的身份以求達到目的。





馮盈盈搵「私家醫生」教路



馮盈盈演心胸肺科醫生，背後更有「私家醫生」指導， 她說：「劇裏面要記好多專業嘅詞語，所以我就成日請教我寶寶（指醫生男友Martin）點樣可以講得似行內人，有啲詞語唔肯定點讀都係問佢，所以如果呢套劇成功，我真係要好多謝寶寶。」



馮盈盈劇中與何廣沛起初不咬弦，後來漸生情愫，她更獻出螢幕初吻，馮盈盈笑說：「嗰場戲係冇借位，係真錫落去，我同寶寶都未睇，好期待出街嘅效果。」