蘇永康率領中樂團紅館開騷　最驚搞喊囝囝

歌手蘇永康（阿公）最近一次在紅館開個唱已是2011年，期間公司多次想他開紅館騷，叫足3年，他一直Say No：「點解之前一直唔開？係冇諗到新嘢畀大家，我呢2、3年喺出面做騷都做咗廿幾次，單係美國已經3次，演出Run down自己係好鍾意，但要做一個3小時嘅紅館演唱會又未足夠，不過有次獲邀請去澳門演出，係首次同中樂團合作，冇諗過自己嘅歌曲加入中樂元素會有種嗒糖嘅感覺，當晚經理人問我入得紙紅館未？我就好快咁答『得嘞』！」



拒玩樂器獻醜



至於這次阿公率領86人的廣州中樂團上紅館舞台，他希望入場觀眾都看到台上每位樂手的演奏，故三面台的舞台會在設計花心思：「舞台空間唔算大，我哋係細三面鑽石台，打算向上發展，我想每個樂手大家都望到，視覺上有成86人，呢啲叫人海戰術嘛！最主要係唔好浪費每個樂手嘅演繹。」樂手雲集，阿公不打算玩樂器，笑言獻醜不如藏拙，做最「耍家」的唱歌算吧！



唔畀面契爺



既然個唱名為「All That Jazz」，可有預埋兒子Jazz父子檔演出？阿公想也不想便答：「絕對唔會。」但這次是升呢人父後首次紅館個唱，Jazz可會撐場？他則爆兒子連契爺陳奕迅都「冇面畀」，去年帶Jazz到台北小巨蛋捧契爺場，開場聽第一首歌都相安無事：「但當唱完全場歡呼聲就大鑊，佢嚇到喊，我拿拿聲抱番佢入後台，最後要喺後台睇晒成場騷，今次喺紅館就唔知佢咩反應。」



2歲的Jazz是個Happy BB，阿公拍下囝囝看MV有他時，開心得尖叫的興奮反應：「佢咁嘅反應我都嚇親呀，咁證明阿仔好滿意我送畀佢呢個禮物，雖然係公器私用咗，但當佢長大後再睇番，係佢同阿爸一次好難忘嘅回憶。」