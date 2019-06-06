東方日報C1：祖兒榮升大姑奶恨嫁踩新床

昨日是樂壇天后容祖兒的「BIG DAY」！身穿紅色飲衫的她見證胞弟娶老婆，激動得喜極而泣，將新人敬上的「弟婦茶」如喜酒般，一滴不漏一飲而盡，得意忘形到直踩上「新床」，Hyper心情勁過自己出嫁！在婚宴上多番叮囑新人早生貴子，望盡早做「大姑媽」。



38歲的祖兒昨日榮升「大姑奶」，在這好日子見證由她身兼母職帶大的弟弟容逸恆（Samuel）與拍拖多年的「翻版阿嬌」女友Samantha Lee結婚，早上她以「大姑奶」身份帶同「新奶奶」容媽媽現身尖沙咀六星級酒店「新房」賀弟弟娶老婆！



「弟婦茶」一飲而盡



在整個儀式中，祖兒笑不攏嘴，大拍手掌又開心到流眼淚，最感人相信是一對新人向她敬茶時，當祖兒等飲茶時已流露出一副期待模樣，之後就捉實雙手及頸上戴滿重型龍鳳鈪及金器的弟婦，送上祝福，當接過弟弟奉上的茶時，她狂喜到一飲而盡，其大動作令在旁的大妗姐也忍不住笑。表現勁High的祖兒，未到晚上已率先鬧「新房」，除了和抱住愛犬的容母坐在床頭貼上「I LOVE YOU 1314（我愛你一生一世）」的床上合照外，又直踩上「新床」手執心形氣球影相，還分享了新郎哥擁抱母親的溫馨照。



祝早日生B做大姑媽



祖兒在網上留長文剖白「大頭細佬娶老婆」的喜悅心情：「畢竟這一生也只有這一次的經驗，所以當下我真不知道應該用怎麼說話來形容這當下的心情。」見到弟弟長大成人，她十分感動：「從小到大，我希望看到這位和我血脈相連的小男孩，可以一天一天的成長，成為一位有責任，也有能力照顧自己，也能照顧別人的真漢子！」文尾道出其當「大姑奶」的最大心願：「希望他們能生多幾個鼻高高的Baby，那就完美。」



晚上的喜宴，祖兒換上大露背晚裝，問到首當「大姑奶」的心情，她說：「多咗一個特別嘅身份唔識點形容，今晚參加個Party，成個婚禮都係由細佬一手一腳策劃，佢話唔使我幫手，成熟處理得好妥當，佢今日成家立室好感動。」談及飲茶時忍不住喊，全因血濃於水所致，她說：「同細佬講要互相愛護、互相照顧，我都冇講啲乜，但已經有啲眼淚。」表示開心多了家人，希望弟弟開枝散葉，現時容媽最開心又放心。



感受喜悅滴酒不沾



問到婚宴上可會唱歌贈興？她表示想靜心感受婚禮的喜悅，不打算上台，而弟弟嫌壓力大也拒唱歌，可會不醉無歸？她說：「一滴不沾，因為（把聲）啱啱好番，我唔使飲酒都可以好High㗎！」之前她送樓作賀禮外，又透露再送酒席及手上戴着的手錶。另外，一對新人在喜宴上，向祖兒的老闆楊受成跪下敬茶，而楊受成則送上大利是。



更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：

https://orientaldaily.on.cc/

