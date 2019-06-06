N年冇拍劇　陳秀雯為呢樣嘢復出演校長

藝人陳秀雯、廖啟智飾演的劇集《教束》即將於ViuTV播映，陳秀雯久未拍劇，起初以為拍攝工作量很重一度想推卻，但因為校長一角令她答允參演：「因為我諗諗吓做校長，即係咩都喺日頭發生晒，咁就試一試啦！到正式入組發現，原來唔使拍夜班係一件好幸福嘅事，我初入行開始已習慣冇日冇夜，以前試過一星期每晚瞓得兩個鐘，捱到殘晒自己都唔認得自己！」



黃澤鋒教開游水唔怕演訓導主任



而有份參演的黃澤鋒表示首次做訓導主任，對他來說是很大的挑戰：「我覺得好好玩，可以長頭髮、留鬚做訓導主任，其實做唔同角色都係好大挑戰，因為唔會太習慣同太手到拿來嘅感覺，好在平時都有教游水，對慣學生都係好嚴肅。而唐韋琪之前喺兒童組合作過，陳秀雯就未合作過，今次好有緣分喺第二個台度一齊開工。」



唐韋琪第一次拍劇好興奮



唐韋琪就話同黃澤鋒有緣分，以前都試過情侶檔上陣：「我哋拍旅遊節目扮情侶，不過依家大咗，做情侶就唔好喇！我反而想做奸角，因為挑戰大嘛，何況大家接受程度高咗，唔會影響Vicky姐姐嘅形象。」唐韋琪入行多年原來未曾拍劇，收到劇本感興奮：「其實我好鍾意做戲，以前做兒童節目都有做短劇，但第一次演長劇，所以幾期待。我估劇中有啲中學生都知我係邊個啩？成日有中學生話細細個睇我節目，令我覺得好似冇離開過電視界。」



岑珈其天生童顏29歲扮學生



而29歲的岑珈其再次飾演中學生，令他都對自己「童顏」有質疑：「我都嚇一跳，問導演真係似？佢話得就得啦，我開心佢搵我之餘，證明我個樣仲好後生！平時去賭場都會畀人查身份證，所以扮後生我都習慣。」