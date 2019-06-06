NU'EST新曲奪冠　JR化身多比拍片謝粉絲

韓國人氣男團NU'EST相隔3年再次以5人陣容回歸韓國樂壇，並首次踏足首爾奧林匹克競技場舉行一連三場《Segno》演唱會，合共招待約3萬6千名粉絲。



於4月底推出新碟《Happily Ever After》的NU'EST，憑主打曲《BET BET》於音樂節目《SHOW! CHAMPION》奪下出道第八年的首個冠軍，五位成員激動地感謝一直陪伴的粉絲，之後再稱冠多個音樂節目達成四冠王，為兌現之前許下的「一位公約」，日前釋出《BET BET》特別版練習影片以答謝粉絲。



五子穿上奇裝異服謝粉絲，隊長JR打扮成《哈利波特》的小精靈多比；ARON打扮成自己的寵物小狗Noah；白虎完美變身「金毛獅王」，黃旼炫則打扮成驚慄電影角色Jigsaw；REN變身「憤怒的牛油果」。他們在練習室表演《BET BET》的舞步時也不禁喪笑。



此外，五子早前宣布展開2019巡演，並將於下月27日假香港亞洲博覽館Hall 10開騷，香港演唱會門票將於本月20日公開發售，所有持VIP門票的粉絲可跟偶像近距離擊掌或參加歡送環節。