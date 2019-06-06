【閨蜜睡房】孫耀威自爆同陳美詩分房瞓

歌手孫耀威（Eric）與老婆陳美詩是圈中的模範夫婦，結婚快兩年，經常出雙入對，人前恩愛，但原來人後分房睡多時，他坦言寧願與貓狗同睡。Eric早前應東網巨星節目「海馬牌床褥特約」《閨蜜睡房之Brother來了》邀請，一連三集與主持人俞詠文（Angela）剖白，他與陳美詩對生B計劃隨緣，卻意外地爆出兩人早已分房睡，他解釋：「因為我領養咗四隻貓，仲有隻狗，狗同貓唔可以成日喺埋一齊，所以將貓養喺一間房，狗喺另一間房，為咗要令佢哋有公平對待，我會同老婆分房瞓，我去啲貓度瞓一晚，佢就同隻狗瞓，第二日就調轉，你唔陪佢哋，佢哋好慘㗎！」



生仔唔使太計算



Eric覺得自己是寵物生活的全部，為了寵物獲得他的愛，他認為與老婆分房睡好值得，生仔的機率豈不大大降低？他笑說：「我覺得生仔唔需要太計算，唔需要太多計劃，佢係會自然有機地出現，會有Organic仔。」



在節目中，他分享自己一定要裸睡的習慣，坦承家中會「吊吊揈」，不得了！原來鏡頭前的他斯斯文文，鏡頭後另一個樣，十分Open，尤其到外地，他會隨街唱歌，高談闊論，不修邊幅的孫耀威，你又見過沒有？想知道更多真實的孫耀威，記得本星期五、六、日收睇《閨蜜睡房之Brother來了》孫耀威講孫耀威了！