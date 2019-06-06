埋單73蚊！袁文傑賤價出租供日本少女玩樂

無綫新節目《如果這樣生活》，請來9位藝人去不同地方體驗生活、感悟人生，尋日播到袁文傑嗰集，講到佢如何利用大叔的身份和時間，去過積極有意義的生活。佢被安派排到東京做一日「出租大叔」。



感受到年齡代溝



今年47歲的「游生」袁文傑，喺香港係型佬一名，去到日本要用賤價1000円（約港幣73元）出租供一名日本妙齡少女「玩樂」，佢將自己張相放上出租大叔網，期間竟然意外發現「日本版」大叔Bob（林盛斌），當堂令游生哭笑不得！後來袁文傑成功引得一位妙齡少女付費出租，佢跟少女去夾公仔、影貼紙相同唱K，成功冧掂小妹妹，不過袁文傑喺節目中透露自己同女友從來未影過貼紙相，所以絕對唔可以畀正印女友張潔蓮知道。到終於「捱」到出糧一刻，袁文傑都鬆一口氣，拎住1000円嘅佢相當興奮。最後袁文傑感性咁講，感受到與少女年齡的差距及人到中年面對最多就係離別，不過佢仍然會做積極嘅大叔好好試新事物及樂觀咁生活！



另外，節目中袁文傑都化身暖心大叔陪一班單親家庭成長的小朋友玩樂，期間不經意咁流露出佢充滿父愛嘅一面，佢又跟日本社交舞老師學跳舞，感受下日本大叔的興趣班。