藝人李蘊(Renee)近年定居廣州,專心照顧3歲大的女兒羅紫晞和10個月大的細仔羅明新。惟今日她在社交網上載一張哭別香港家中貓兒「阿扁」的相片,令人動容。她表示從廣州趕返香港送別阿扁,「Good Bye Dear.......19歲...琴日返香港見一見病重嘅阿扁..啱啱佢就乖乖上咗彩虹橋...妳最痴我...見完我就放心走啦係咪呢...我愛妳.....唔使掛心..去搵呀毛玩啦..知嗎..?」而文中所提及的「呀毛」,其實亦是她飼養的愛貓但亦於前年過身。



李蘊將過往與兩貓的生活照放上社交網以作回顧,並表示「呀扁呀毛..你哋真正係陪我長大..多謝你哋!完成任務啦!乖乖去跑去跳啦!」而好友方力申亦有留言作出安慰「Did u put her to sleep or she left peacefully? 我明妳感受,她有妳這個主人已經是福氣!堅強!」李蘊則回覆:「自然的...仲好靚女...」。