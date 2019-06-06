生日冇假放？王梓軒獲同事驚喜慶生

歌手王梓軒33歲牛一，公司一眾同事早就度了一個「大話」，要壽星生日正日開工，冇得放假，其實是設局給他一個難忘的生日會。當日他被徵召到觀塘一商業大廈，當他一入到Party Room時，眾人齊聲說：「生日快樂！」他看見現場布置，即喜出望外，看見小朋友最愛的波波池時，即一支箭跳落去，他說：「我有廿年冇玩過波波池喇！」他又一口氣連玩多個遊戲，一日內玩了十年想玩的玩意。原來他打機一樣那麼勁，打兒時最愛的「街頭霸王」時，三兩下便使出絕技，將對方擊倒，不過他夾公仔就真是不行，夾幾次都失敗。



他又跟同事們玩划艇，他出盡九牛二虎之力，最後成功勝出，不過腳掌卻刮損了爆缸見紅，要立即消毒，對於這個神秘嘅生日會，他說：「好Surprise，好開心，同埋覺得同事好錫我，或者佢哋借我過橋，全部放大半日假，哈哈……，玩嗰啲遊戲開心呀！好多童年回憶，尤其係打街機，打Pong嗰個機，同埋大家平日咁忙，可以抽啲時間聯宜吓都係好重要，大家互相去輕鬆吓，抖一抖，準備嚟緊嘅大計，希望大家可以全速前進。」



早前他已跟粉絲搞BBQ生日會，有粉絲為了令偶像難忘，特登走訪全港各個港鐵，貼上一張寫有「王梓軒生日快樂！」的祝福語，另一位粉絲亦送了一個自己親手縫製的真皮背包，相當有心思。而生日前夕，王君韾亦約了他到酒店食Buffet慶祝生日，兩人各自拎住寫有Happy Birthday的生日小蛋糕，他說：「君韾5月頭生日，我就6月頭生日，之前未有時間同佢食生日飯，依家一次過慶祝。嚟緊我會幫君馨寫歌同做總監製，依家幫緊佢收歌。」



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