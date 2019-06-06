陳鍵鋒掟幾十萬讀神學轉型做牧師？

藝人陳鍵鋒現身電台訪問，透露下周便要到寧波的象山拍攝網絡電影《封神萬仙之戰》，飾演二郎神的他說：「我專門夏天着古裝，預咗焗熱，當減肥。（多動作鏡頭？）都大鑊，不過咁多年訓練，你估我流？武指會畀我呃到觀眾，我年年都拍打戲。」



他並透露剛報讀一個芝加哥的神學遙距課程，為期四年，他指在香港時反而問題不大，放工可以回家做功課，反而返內地開工時可能會有問題，又指屋企五代也是基督徒，是回應天父的呼召，他說：「讀神學比我想像多功課，會等埋位時讀書，預計四年花幾十萬元。（目的做牧師？）唔一定，係擴闊視野，比自己認知唔同嘢，我揀咗讀宣教和讀文化，牧師係一個職銜，我知多啲就可同人分享。（身邊人支持？）屋企人、教會和朋友都支持。」



有宗教信仰的他表示拍戲亦會嚴選角色，直言多年來不考慮接鬼怪角色及反派，他說：「好多人有唔同諗法，喺我角度有權利去揀。（講粗口角色呢？）唔係咁好，二郎神角色因為係民間故事，所以拍。」



---------------

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

