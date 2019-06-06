踩26日車！潘梓鋒下體損晒　麥明詩出招拯救

無綫藝員麥明詩與潘梓鋒等在將軍澳岀席節目《單車遊學團》記者會，她們的慈善單車隊早前由香港出發踩單車途經中國、越南、老撾、泰國抵達柬埔寨籌款為學校擴建，至今籌得六位數字，希望隨着節目播出會籌得更多善款。



最難忘經歷



到28日旅程踩了26日單車，最難忘是甚麼？潘梓鋒笑說：「最難忘係麥明詩喺我面前炒車，我幾乎輾過佢，當時嘅感覺好無能為力，之後即刻拉埋佢去路邊。麥明詩則笑說：「最難忘係去到醫院，報告都未出，佢哋已經走咗去食雞囉。」潘梓鋒說：「你下刪咗當中嘅一千字，我哋係叫定等埋你一齊食雞。」



麥明詩旅途中也拯救了潘梓鋒的重要部位，潘梓鋒說：「因為坐喺度踩單車廿幾日，坐嗰個位係會損、會爛，佢就借咗搽嘴唇嘅凡士林畀我搽，後來佢想問我攞番嚟搽，我話你都唔好攞嚟再用，哈哈。」



麥明詩指炒車只是皮外傷，旅程最辛苦的都是在鏡頭以外，好似酷熱天氣、出汗令到皮膚敏感等等。她希望節目帶出敢於去嘗試的訊息，最重要是願意踏出第一步。潘梓鋒開心與麥明詩成為朋友，他取笑說：「佢係TVB都唔多朋友，除咗陸浩明、馮盈盈，我依家應該係排第三。」



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