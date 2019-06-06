晒港式普通話笑爆嘴！黎諾懿驚教壞細路

無綫藝員黎諾懿在將軍澳電視城出席六月星辰活動。黎諾懿最近在節目《如果這樣生活》中大晒港式普通話，令人笑爆嘴，更被網民封為「港普教父」，他受訪說：「我要澄清呀，小朋友千祈唔好學，呢個係反面教材，自己都係爸爸，都驚小朋友會學咗，我係細個冇讀書先會搞到咁，所謂少壯不努力，老大徒傷悲，我個仔更加唔好學，唔好以為我係榜樣。不過，老婆就話我畀到好多人希望，講到咁樣都可以上節目。」



他笑謂一早知節目會「出事」：「原本我只係一集，心諗一集唔係好覺嘅，唔知係咪監製覺得好笑，最尾變成兩集，大家當係睇韓劇《鬼怪》咁睇字幕。」問到會否的起心肝學普通話？他說：「其實我參加《舞動奇跡》嗰陣已經話學，之前去內地做活動都有人問我有冇學過㗎，我話學過先會講得咁流利，不過我依家都好矛盾，網上好多人都叫我唔好學普通話，話學咗就冇咗特色。」



他指近年生日也是靜靜地與太太度過，今年也會一樣。問到會否相約老友鄭伊健慶祝兼切磋普通話？他說：「佢依家已經講得好好，我就青出於籃，新一代已經冚咗佢。」





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