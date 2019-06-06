新劇收視佳！宋仲基張東健拎巨糉賀端午節

韓星宋仲基婚後主演的首部韓劇《阿斯達年代記》，在劇迷引頸以待下，終於在上周首播，為慶祝明天端午節，Netflix特別為宋仲基與張東健送上特製超大、象徵「大紅大紫」並繡上金龍的糉子香包，以及送上象徵守護平安之意的精緻糉子與鎖片模樣的香包給金智媛與金玉彬兩位女主角，讓四人也一嘗慶祝端午節的滋味，他們看到香包不僅覺得新奇有趣，還拿着糉興奮地大叫：「阿斯達年代記包中！」（「包中」意思是指一切順利），並祝福所有觀眾端午節快樂！



雖然韓國也有端午節，不過其過節的方式卻有別，在韓國端午節的傳統習俗中，男子會進行韓式摔跤，而女子則會盪鞦韆。



而《阿》劇上周情節交代四人身世背景。張東健飾演的妥坤是古城阿斯達的戰爭英雄，他夢想成為史上第一位霸主，展現其王者風範和他特有的霸氣與卓越才能。陪伴在他身邊的紅顏知己，就是由金玉彬所飾演－阿斯達最美的女人「太遏何」，充滿野心想要擁有權力的她，多年來守着妥坤的祕密。



至於宋仲基所飾演的銀蟾一角是由薩朗族與內安脫族所生的混血兒伊格特族，在瓦韓族長大的他可說是倍受排擠，時常受到族人嘲笑與質疑，但金智媛所飾演的瓦韓族繼承人坦雅卻一直對他不離不棄。這對青梅竹馬原本要迎接部落最重要的花靈祭，沒想到大汗部隊突然來襲，令二人即場面臨生離死別，而Netflix每週六日與韓國同步播出。





