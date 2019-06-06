老公係冇Point牢騷王！楊潮凱一招教你KO佢

老公原來係牢騷王唔係最大問題，最慘係佢發完牢騷仲要冇Point，咁真係好難搞。今次拆彈就請嚟人夫楊潮凱幫網民阿May拆彈，教佢點樣同老公講出事實得嚟，又可以畀番尊嚴佢。



網民阿May：「我老公好多牢騷，但係又冇道理，面對外人又要撐老公，唔想激嬲老公，要留啲自尊畀佢，會用咩說話盲撐？定係好言相向講事實？最驚講事實出嚟，老公會嬲嬲豬。」



事實嘅嘢有時真係幾難講出口，不過楊潮凱就有辦法：「如果我係嗰位女士，首先了解吓老公最憎乜嘢，例佢最憎女人講粗口，我就喺佢面前不停講粗口，喺佢好反感嘅時候，就同佢講番，你係咪唔鍾意人哋講粗口呢，你明唔明白我嗰次點解咁唔鍾意，佢呢個時間實會話點同呢，就話畀佢聽嘗試設身處地，諗一諗我嘅環境就知，又例如另一半做咗越軌行為，咁我掉轉問番你，如果我識咗另一個男仔，做咗啲越軌行為，你又會點諗呢？我覺得只要令到佢明白，能夠設身處地就可以解決到個問題。」



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