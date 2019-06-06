月底同女友註冊！52歲林利恨生小朋友

前小虎隊成員林利早前向圈外台藉女友Erin求婚成功，今日他現身為9月舉行一連兩場的群星伊館騷造勢。受訪時他透露月底會先跟女友於香港註冊，至於台灣方面因手續較為繁複，就要留待年底註冊。問會否擺酒設宴？林利表示不會：「唔想大搞，可能就咁同朋友食飯。（會影結婚相？）冇特別話去影，已經Plan咗年尾拍埋套劇，就會同女友旅行結婚兼度蜜月，到時會喺米蘭上郵輪，去歐洲玩十幾日，同行都會有個攝影師，影啲生活化啲嘅結婚相。（隔咁耐女友詐型？）唔會。」



問到身為準人夫的心情如何？林利坦言感覺好唔同：「淡定好多，依家有個伴，係人生中最想要嘅結局，媽媽都好開心。（求婚嗰時女友有喊？）有，其實嗰日去機場接佢機都冇計劃，係自己去咗商場買戒指，然後向佢求婚。（心血來潮？）又唔係嘅，覺得同女友好夾、性格又好似，自己又52歲唔好再等，都想生B，杜德偉大過我都生到！唔知會唔會中，希望有，都唔會刻意。」



為爆粗鬧Naomi解畫



講到今次求婚開心事卻引來小風波，女星馮鎵瀠（Naomi）於社交網站大爆林利未婚妻Erin舊情史，兼稱對方為「情敵」，問到林利可有被事影響心情？他說：「我同老婆同佢根本就互不相識，冇被影響。（但你爆晒粗。）就係因為大家都唔識！佢做咩喺度作故事，都幾無聊！（女友唔開心？）唔會，畀機會人上報紙，我都係問記者朋友先知佢係邊個。」



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