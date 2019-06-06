林志玲親筆信抒發人妻心聲：愛情終會眷顧我

等了又等，台灣第一名模林志玲結婚了，下嫁日本天團EXILE成員AKIRA。日前先被言承旭舊愛張熙恩爆林志玲才是他一生中最愛，想不到新郎不是言承旭。



不過林志玲禁不住心中的喜悅，還撰親筆信寫下成為人妻的心聲。



以下是林志玲親筆信全文：



我一直堅信，只要我努力相信愛情，愛情有一天會眷顧於我，跌跌撞撞，兜兜轉轉後，不同的時空再相遇，在對的時間，讓我們看見愛情的模樣。內心某個角落，逐漸築起不可取代的位置，值此年華決定執子之手，共組家庭。



有人說「愛情是一瞬間的禮物」，我想～需要勇氣、包容、無私、妥協、天真～才能將一瞬間化成一生的陪伴。



我願意，一起去面對每一個未知，與每一次起伏～一同蛻變、茁壯。勇敢地！讓未來到來，讓過去過去。



大家的愛，孕育了我的成長。人生的無常裡，總有無限驚喜與美好的安排～只要你，相信。愛。無礙。



我結婚了！

也希望每個相信愛情的你和妳，都能擁有屬於自己的幸福。



而志玲還透過工作室在社交網上載一封公開信，交待同另一半嘅相識經過：「致所有的好朋友今天是非常、非常感動的一天，我們要和大家分享一個好消息：姊姊結婚了！對於大家一直以來給予姊姊的愛與溫暖，在這裡向每一位關心姊姊的朋友友致上最深的感謝......有人說：「愛情是一瞬間的禮物」，很幸運的是兩人決定把這份禮物變成一生的陪伴，攜手在未來的日子裡一起享受人生中的酸甜苦辣，擁有彼此的歡笑和眼淚。

婚宴部分目前未定，但會與家人共同分享喜悅，將來如果有其他計畫或是影像也會再與大家分享。當然，兩人也期待未來能夠擁有新的生命加入這個家庭。



婚後姊姊會繼續在自己喜歡的工作商位上踏踏實實的奮門，在公益志業上堅持把更多的爱和希望傳遞給需要幫助的人，競競業業為了成為更好的志玲姊姊而努力。



最後再次向每一個您們說聲謝謝，謝謝您們陪伴姊姊走過那麼多美好的時光，也希望大家能夠繼續支持，給予理解和祝福，非常感謝！」



最後她還祝願世上所有美好的愛情都能有最美好的結果。