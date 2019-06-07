出位網紅月賺12萬　32F辛尤里拍裸照唔收錢

在Ig有過百萬粉絲的台灣網紅辛尤里，作風大膽，擁有32F驕人身材的她敢露、敢做又敢言，最近推出首本寫真不但露點，最爆是在書中「打胸印」！寫真集在泰國取景，並加入綑綁元素，對於尺度問題，她認為露點沒有問題：「只要拍出來美，不色情。」



作風率直貪玩



作為網紅的她月賺50萬台幣（約12.5萬港元），但奉勸大家不要將網紅當正職賺錢，只可當生活娛樂：「我試過在高鐵廁所內拍下具爭議性的照片，是出於好玩的心態，但引來非議或變態留言，在網絡上有不少攻擊，每天都收到一大堆男性性器官相片，自己卻覺得很隨意，後來有些人發現我作風直率，反而變成我的粉絲。」而她更不會收錢拍露點照片。



失婚有女唔恨再嫁



作風率直的辛尤里 ，從不隱瞞自曾隆胸、整容，離婚及有一個5歲的女兒，結婚是為了讓女兒戶口有父親的名字，她大讚女兒年紀小小卻很懂事，也不介意讓女兒看她的性感照：「她會看到，我不知她的想法，若她將來要這樣做，只要拿捏到自己的底線就好。」



單身的她談及擇偶條件時笑言，拍拖得接受她的個性：「吃飯時肯讓我點很多菜，當然要有點錢，否則會吃窮，人要貼心，不要太黐身。」因作風大膽，令人誤以為她的男女關係很隨便，她說：「這是他們以為，只要男友相信我、懂我就行。讀書時也試過幾次一夜情，但現在不會了，覺得要有感情基礎。」經歷過一段婚姻，無意再婚：「結了也會離，婚後男人還是會去偷吃，結婚只把女人綁住，而不是把男人綁住。」



姓名：辛尤里

生日：1月25日

身高：1米66

體重：51公斤

三圍：32F 24 32

入行經過：台灣網紅，在Ig擁有逾100萬粉絲，因經常網晒超性感相片，及曾推出以綑綁為主題的座台月曆而成名。

