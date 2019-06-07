帶挈數口老公風生水起！劉小慧得閒亂噏變秘笈

劉小慧同老公蘇志威嘅愛駒「駿王」爆63倍大冷跑第一，成為馬圈佳話，當日我Nuts哥親眼見劉小慧又喊又叫又跳，唔知仲以為係小一派位，派到第一志願呀！咁激動，因為之前「駿王」有腳患，甚至被勸要退役收山，兩公婆花咗成年幾，眠乾睡濕當正係親生仔咁湊，又搵埋傳心師同「囝囝」傾偈，個仔由跛叻到攞冧巴溫，唔激動就假啦！劉小慧同我講「駿王」好有人性，性格好寸，明明好為食，但成日玩嘢恰人，但一聽到佢腳步聲，即刻彈起身，耳仔郁郁咁喺度叫，玩詐嬌。兒子生性母感安慰，身為慈母嘅劉小慧，仲好語重心長咁話，只係想「囝囝」正能量，做乜都堅持到底，賠率幾多完全唔Care ！完全係求學不是求分數嘅道理，能夠將馬當人，去到呢個境界，睇怕都冇乜邊個做到。



「學生情人」愛吹水



身為馬都要有正能量，講實際，更何況係做人！咪以為劉小慧好熱愛唱歌，雖然九十年代以「學生情人」呢個朵出道，其實佢話自己係「糖衣炸彈」，根本鍾意講嘢多過唱歌。我信，真係信，如果你話陳奕迅口水多多係吹神，劉小慧一定係吹聖，講唔停得嚟，仲要係言之有物，唔會廢噏當秘笈！當年佢做歌手諗住多啲零用錢使吓，公司要佢做純情玉女都照做，因為明白做玉女係有經濟效益咁話。



表面係玉女，查實係烈女，連揸電單車，都話要揸哈利，揸綿羊仔等於侮辱自己嘅劉小慧，話佢呢個冒牌玉女，只可遠觀不可褻玩，如果任何人觸及底線，例必還拖！佢話：「如果周慧敏呢啲正牌玉女，畀人摑一巴，可能會梨花帶雨，甚至畀埋另一邊人摑。如果係我，嗰個人未行埋嚟，我已經摑咗佢一巴！」等於當年話佢嫌郭晉安窮要分手，每次講起佢都大大聲話呢隻死貓啃唔落，以前同安仔一齊同甘共苦過，依家再見亦是朋友。



劉小慧嘅兵來將擋，凡事講實際嘅性格，造就埋佢嘅「旺夫命」！結婚後佢收山唔撈做少奶奶有老公養，點知一場金融風暴，成千萬嘅飛鵝山豪宅跌到得幾百萬，老公生意走下坡，眼見唔少朋友一個一個破產，即刻搵「登台王」湯寶如搭路。咪以為好唔掂要撲水救夫，其實佢係本住「有錢唔搵咩？」嘅心態， 撲水無罪，想搵多啲畀個女未雨綢繆。富貴險中求，2003年沙士，佢兩公婆都照上沙士源頭嘅廣東省登台，閒閒哋一個月搵幾十萬！



做好心行好運



夫妻同心，拍住出名係「數王」嘅蘇老闆蘇志威，乜嘢沙士同金融風暴都唔使驚！蘇志威叻在識走位，喺冧市時唔做老闆做打工仔，拍劇登台乜都撈，見個市好番啲，先至雄風再起，搞舞蹈學校同禮服店生意，有聲有色兼攞埋獎，加上草蜢近年又人氣急升，歌照唱舞照跳，財源滾滾，令劉小慧無憂無慮繼續做金絲雀，做埋「得閒修女」！



佢成日話：「做好心，說好話，有好運」，「得閒修女」呢個朵源於婚後太得閒，得閒得嚟又成日幫人。佢最鍾意孖住黎瑞恩行街買嘢，係又買唔係又買，睇到就買，唔睇都要買，人哋唔買更加買，買完仲要研究，所以出晒名佢唔會買錯嘢，Sales搵佢笨超難，任何人要買嘢一定問佢！近年佢跟咗個老中醫研究穴位養生，做埋KOL喺社交網直播分享蛋黃油紓緩濕疹秘方，超過四十萬人睇，回響大到引發商機，唔少網店爭住賣，攞埋佢個樣做生招牌。其實佢並非蛋黃油代言人，不過唔介意被利用，只係最擔心品質，所以掃咗一堆嚟研究，仲發現當中唔少係流，認真盡責！