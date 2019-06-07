東方日報C1：林志玲閃嫁EXILE成員AKIRA

志玲結婚了，新郎不是言承旭！台灣最後一個盛女、現年44歲的林志玲，宣布與日本天團EXILE成員AKIRA昨日註冊結婚。坦言AKIRA不可取代的林志玲說：「只要我努力相信愛情，愛情有一天會眷顧於我。」AKIRA則公開許諾：「我會讓你幸福一輩子！」兩人閃婚後，下一個目標就是期待新生命來臨！



被喻為「台灣最後一個盛女」、與言承旭糾纏17年的林志玲，昨日突然宣布婚訊，下嫁年輕七歲的AKIRA，並已於昨日早上及下午分別在台灣及東京登記註冊，消息震撼中港台日演藝圈！兩人於2011年在舞台劇《赤壁-愛》合演夫婦結緣，雙方一直保持聯絡，直至去年才開始交往。這段台日戀未有因語言問題而影響發展，由於林志玲曾赴日本發展，本身略懂日語，加上AKIRA亦略懂中文，雙方靠身體語言及中英日三語夾雜溝通，發展半年火速修成正果，決定同偕白首，成為彼此的人生伴侶！



親筆信剖白心聲



有傳到洛杉磯度蜜月的林志玲，在社交網上載與AKIRA的合照宣布喜訊：「愛與勇氣，我結婚了。有大家一直以來的愛與支持，我真的很幸運。親愛的每一個你，讓我們一起幸福。」同時上載一封親筆信，道盡對愛情的堅持，最終會受眷顧，覓得有情郎。而AKIRA亦轉發其博文，公開許下承諾：「我會讓你幸福一輩子！」又指太太是「可攜手共度餘生的伴侶」，今後會珍惜她及家人：「我看着她，每天付出很多的愛與勇氣，那懷抱着強烈責任感和溫暖的個性，深深吸引了我。那份溫柔，更讓我真心渴望，能帶給她最大的幸福。」



林志玲自言「現在最對的時候」結婚，並寫道：「我一直堅信，只要我努力相信愛情，愛情有一天會眷顧於我，跌跌撞撞，兜兜轉轉後，不同的時空再相遇，在對的時間，讓我們看見愛情的模樣。內心某個角落，逐漸築起不可取代的位置，值此年華決定執子之手，共組家庭。人生的無常裏，總有無限驚喜與美好的安排～只要你，相信。愛．無礙。我結婚了！也希望每個相信愛情的你和妳，都能擁有屬於自己的幸福。」



傳奉子成婚引退



閃婚消息曝光後，立刻傳出林志玲有孕，甚至退出娛樂圈的消息，但據知她並非奉子成婚，會繼續演藝工作。其工作室昨日在微博發表一封題為「致所有的好朋友」的信，宣布喜訊的同時亦表達林志玲與AKIRA期待有愛情結晶品，至於婚宴日期及地點則待定，又表示：「兩人也期待未來能夠擁有新的生命加入這個家庭。婚後姊姊會繼續在自己喜歡的工作崗位上踏踏實實的奮鬥。」此外，林志玲的哥哥林志鴻表示已見過AKIRA，盛讚妹夫為人及品德不錯，工作認真，並代妹否認奉子成婚。



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