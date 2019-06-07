大婆反應！Beyonce藐爆進擊女成網友熱話

近年走過偷食風波而愈見恩愛的天后Beyonce與天王老公Jay Z日前拍拖睇NBA，不過Beyonce身邊一個女人竟然勁唔識做，多次隔住Beyonce同Jay Z傾偈，仲「進擊」到俯身向前，一度壓住大大個天后！呢一幕「花生指數極高」嘅場面全程被拍下，夾於中間見到老公同女人交談嘅Beyonce表情極唔自然，雖然中間一度擠出笑容同對面嘅人揮手打招呼，但轉眼就收起笑容，仲戚一戚個嘴角，眼神不肖而且表情厭惡，後來更再坐正個身似有意阻擋進擊的女人咁！



片段與相關截圖事後火速於社交網被瘋傳，有人火速將進擊女起底，原來係勇士老闆Joe Lacob個老婆Nicole Curran，佢不但被網友笑指似Beyonce夫婦嘅「小三」，不少花生友更笑指球場會有「第3場」比賽，有人留言表示：「我發誓Beyonce睇落準備搞掂個X婆！#Game3」，又有人話：「睇吓Beyonce個樣，我擔心佢身邊個女人嘅安全。」至於Nicole事後仍於社交網晒自己與Beyonce嘅同場照，似乎未知太過熱情「傾出火」，但已有大批Beyonce粉絲以蜜蜂（Bee）留言洗版表示不滿！