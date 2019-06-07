14億人爭住睇　林志玲結婚震冧Server！

44歲台灣第一名模林志穎……呀唔係……係林志玲尋晚忽然自爆結婚，下嫁現年37歲的日本組合EXILE成員AKIRA，真係令全亞洲又震又驚，女神嫁人喎，拖都唔見佢拍，無啦啦宣布喜訊真係引起億萬網友嘅好奇心，仲即刻開咗個「#林志玲結婚」Hashtag，都咪話唔快手！



不過尋晚最震撼嘅，唔係佢結婚嘅消息，而係大家趕住去「趁墟」之際，個網竟然冧Server，呢次係繼鹿晗關曉彤宣布拍拖、趙麗穎馮紹峰宣布結婚之後再次出現死機情況，搞到網友紛紛走去社交網官方微博度留言，懇求官網搞番好個伺服器唔再癱瘓，仲風趣地留言：「當我的微博加載不出東西的時候，我就知道，出大事了。」真係笑死隔籬！



而喺林志玲宣布結婚後隔咗15個鐘，熱搜榜中「林志玲結婚」話題已突破14.8億閱讀量，評論達69.1萬，呢個爆錶程度真係破晒紀錄。



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