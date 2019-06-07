認戀兩個月　張才人爆南太鉉偷食

韓國25歲男歌手南太鉉於大前年因健康問題退出韓團WINNER，與YG事務所解約後展開個人活動。而曾與鄭麗媛及孫丹菲傳出姊弟戀的南太鉉，今年4月被爆暗撻27歲女歌手張才人。



二人因合作tvN節目《工作室》而結緣，約會時亦不太在意旁人目光，男方隨後大方認愛。不過，張才人今日凌晨3時在Instagram（IG）上載另一女子A某傳給她的KakaoTalk短訊截圖，內容是南太鉉疑腳踏兩船，同時跟A某約會，當A某發現南太鉉與張才人睇戲約後，便質問男方：「你說已跟張才人分手，是說謊吧！」南太鉉卻回覆稱已跟張才人分手了一段時間，但女方的事務所不讓他公開分手消息。A某有感南太鉉講大話，便將二人短訊截圖傳給張才人，並跟她道歉，說如果知道二人還未分手，絕不會與南太鉉約會。



張才人上載截圖後並發文說：「在彼此還在互相了解的階段卻隨心所欲地承認戀情，已給我事務所的人帶來麻煩，如果想這樣玩着過活，就不要公開戀情，我問他為何執着認愛，他卻說自己做事就是這樣。南太鉉，還有南太鉉的粉絲們，請不要再發惡意留言給我，這一直以來，其他女人都會容忍便算，但我卻不能容忍再有其他受害者，雖然你（南太鉉）不可能清醒，但至少也要帶着良心地生活！」而張才人其後已刪走相關帖文。

