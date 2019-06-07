幫唐詩詠林子善補祝生日　黃嘉樂被爆有機心

藝人唐詩詠、林子善、黃嘉樂、鄭嘉穎同馬國明因拍攝劇集《鐵馬尋橋》而結緣，成為好兄妹，多年嚟關係都一直咁Close！呢日佢哋又有聚會喇，就係為上個月頭生日嘅唐詩詠，同埋上上個月中生日嘅林子善補祝生日，鄭嘉穎仲帶埋老婆陳凱琳現身，而黃嘉樂個攝影師女友Samantha都有出席。雖然馬國明有事未能參與，但幾兄妹聚首都一樣難得，唐詩詠留言：「多謝咁多位阿哥同阿嫂，約左半年都未齊人。要維繫一段友誼唔容易，以後靠BB，要珍惜每一個moment！」約成半年都未夾到期，真係好誇張！網友都話：「上次鄭嘉穎個仔百日宴欠林子善，今次欠二佬馬國明……幾時先齊人呀？」此外，Samantha更公開踢爆黃嘉樂嘅小機心：「有人又買自己最愛嘅杧果蛋糕去賀人生日，其實自己終於又有藉口食。」認真搞笑！



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